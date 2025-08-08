L'amichevole tra Monaco e Inter parte con il piede sbagliato. Oggi, venerdì 8 agosto, la squadra di Chivu sarà ospite allo Stade Louis II per la seconda amichevole pre stagionale dei nerazzurri. Partita che però è stata sommersa dalle polemiche già prima dell'inizio per una decisione del club monegasco che ha fatto discutere. Infatti, nella sezione ticket del sito del Monaco dedicata all'amichevole, è comparso un messaggio controverso per i tifosi dell'Inter dove si annuncia la mancata apertura del settore ospiti. Si legge che "i posti in tribuna Pesages sono riservati esclusivamente ai tifosi dell’AS Monaco. Se sei un tifoso dell’Inter, tieni presente che ti trovi in una zona ‘neutrale’. Non saranno accettati segni distintivi diversi da quelli dell’AS Monaco ”. Ma la stessa motivazione viene data anche per il settore che viene identificato come quello per gli spettatori neutrali: “L’AS Monaco desidera informare gli spettatori che non saranno accettati altri segni distintivi se non quelli dell’AS Monaco, pena il rifiuto di accesso allo stadio ”.

"Procedimenti legali se esponi vessilli dell'Inter": scatta la polemica

Il club monegasco ha aggiunto anche ulteriori informazioni per specificare la situazione: “L’AS Monaco è lieto di accogliervi allo Stadio Louis-Il in occasione di questa partita amichevole. Desideriamo informarvi che, se siete tifosi dell’ Inter, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro'. Il club ricorda che qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell’AS Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso allo stadio. Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli ‘spettatori neutrali’ è vietata. Qualsiasi violazione di questa regola potrà comportare il rifiuto d’ingresso, l’espulsione definitiva dallo stadio e potenziali procedimenti legali. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione”. Messaggi che hanno fatto infuriare i tifosi dell'Inter, già pronti a seguire la propria squadra a Montecarlo. Sui social sono centinaia i messaggi di polemica che spingono il club nerazzurro a chiedere spiegazioni al Monaco sulla situazione.