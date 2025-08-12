Dove vedere Monza-Inter in tv? Dazn, Sky o in chiaro, orario

© Inter via Getty Images
Terzo test estivo per l'Inter di Chivu. Dopo la goleada ad Appiano Gentile contro la neonata Under 23 e la vittoria in rimonta contro il Monaco, la squadra nerazzurra andrà in scena all'U-Power Stadium per sfidare il Monza di Paolo Bianco. Penultima amichevole per l'Inter, prima di quella prevista a Bari il 16 agosto contro l'Olympiacos, che anticiperà di 9 giorni l'esordio in campionato in programma il 25 agosto contro il Torino.
Monza-Inter, l'orario dell'amichevoleMonza-Inter si disputerà oggi, martedì 12 agosto, alle ore 21 all'U-Power Stadium di Monza.
Dove vedere Monza-Inter in diretta tvL'amichevole tra Monaco e Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva in chiaro su Sportitalia.
Amichevole Monza-Inter, dove vederla in streamingServizio streaming attivo solo sul sito di Sportitalia. Potrete seguire l'amichevole in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.