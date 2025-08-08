Monaco-Inter diretta: test al Louis II per Chivu, segui l'amichevole LIVE

Dopo il recente test in famiglia contro la formazione Under 23 (attesa dalla sua prima stagione in Serie C) e in attesa di capire come evolverà sul mercato il caso relativo ad Ademola Lookman, l'Inter di Cristian Chivu affronta il Monaco in amichevole oggi (8 agosto, ore 20) allo stadio Louis II, casa dei monegaschi che si rono rinforzati dagli arrivi di Pogba e Ansu Fati. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:45
Monaco più avanti nella preparazione: esordirà prima dell'Inter
È un Monaco più avanti nella preparazione rispetto all'Inter quello che i nerazzurri sfideranno tra poco allo stadio Louis II. La formazione di Hutter debutterà infatti in Ligue 1 contro il Le Havre il prossimo 16 agosto, nove giorni prima rispetto a quella di Chivu che esordirà in campionato il 25 agosto contro il Torino a San Siro.
19:38
La formazione ufficiale del Monaco: non c'è Pogba
Ecco la formazione ufficiale del Monaco per il test contro l'Inter, che non vedrà tra i protagonisti i nuovi arrivati Pogba e Ansu Fati:
MONACO (4-4-2): Hradecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter
A disposizione: Kohn, Lienard, Dier, Teze, Mawissa, Ouattara, Salisu, Diatta, Golovin.
19:33
Tre assenze tra i nerazzurri: out Frattesi, Bisseck e Zielinski
Inter al completo per il test contro il Monaco eccezion fatta per Frattesi (che sta continuando il suo lavoro personalizzato), Bisseck e Zielinski. Il tedesco e il polacco si stanno allenando con i compagni da pochi giorni e Chivu ha decidso di lasciarli ad Appiano per poi testarli nelle amichevoli previste nei prossimi giorni contro Monza e Olympiacos.
19:27
Inter, la formazione ufficiale scelta da Chivu
Di seguito la formazione ufficiale scelta da Chivu, tecnico dell'Inter, per l'amichevole contro il Monaco:
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu
A disposizione: Di Gennaro, Taho, De Vrij, Dumfries, Darmian, Carlos, Cocchi, Zalewski, Asllani, Mkhitaryan, Kamate, Pio Esposito, Bonny.
19:22
L'Inter sbarcata in mattinata a Nizza
L'Inter è sbarcata questa mattina a Nizza per poi raggiungere il Principato di Monaco dove tra meno di un'ora sfiderà il Monaco in amichevole allo stadio Louis II.
19:12
"Vietato esibire vessilli nerazzurri": polemiche prima del match
"Vietato esibire vessilli nerazzurri allo stadio": questo, prima dell'amichevole contro l'Inter allo stadio Louis II, il messaggio del Monaco che ha scatenato le polemiche e fatto infuriare i tifosi interisti. LEGGI TUTTO
19:00
Stadio Louis II, Principato di Monaco