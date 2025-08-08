Monaco-Inter diretta: test al Louis II per Chivu, segui l'amichevole LIVE

Dopo il recente test in famiglia contro la formazione Under 23 (attesa dalla sua prima stagione in Serie C) e in attesa di capire come evolverà sul mercato il caso relativo ad Ademola Lookman , l'Inter di Cristian Chivu affronta il Monaco in amichevole oggi (8 agosto, ore 20) allo stadio Louis II , casa dei monegaschi che si rono rinforzati dagli arrivi di Pogba e Ansu Fati . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:45

Monaco più avanti nella preparazione: esordirà prima dell'Inter

È un Monaco più avanti nella preparazione rispetto all'Inter quello che i nerazzurri sfideranno tra poco allo stadio Louis II. La formazione di Hutter debutterà infatti in Ligue 1 contro il Le Havre il prossimo 16 agosto, nove giorni prima rispetto a quella di Chivu che esordirà in campionato il 25 agosto contro il Torino a San Siro.

19:38

La formazione ufficiale del Monaco: non c'è Pogba

Ecco la formazione ufficiale del Monaco per il test contro l'Inter, che non vedrà tra i protagonisti i nuovi arrivati Pogba e Ansu Fati:

MONACO (4-4-2): Hradecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter

A disposizione: Kohn, Lienard, Dier, Teze, Mawissa, Ouattara, Salisu, Diatta, Golovin.

19:33

Tre assenze tra i nerazzurri: out Frattesi, Bisseck e Zielinski

Inter al completo per il test contro il Monaco eccezion fatta per Frattesi (che sta continuando il suo lavoro personalizzato), Bisseck e Zielinski. Il tedesco e il polacco si stanno allenando con i compagni da pochi giorni e Chivu ha decidso di lasciarli ad Appiano per poi testarli nelle amichevoli previste nei prossimi giorni contro Monza e Olympiacos.

19:27

Inter, la formazione ufficiale scelta da Chivu

Di seguito la formazione ufficiale scelta da Chivu, tecnico dell'Inter, per l'amichevole contro il Monaco:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Taho, De Vrij, Dumfries, Darmian, Carlos, Cocchi, Zalewski, Asllani, Mkhitaryan, Kamate, Pio Esposito, Bonny.

19:22

L'Inter sbarcata in mattinata a Nizza

L'Inter è sbarcata questa mattina a Nizza per poi raggiungere il Principato di Monaco dove tra meno di un'ora sfiderà il Monaco in amichevole allo stadio Louis II.

19:12

"Vietato esibire vessilli nerazzurri": polemiche prima del match

"Vietato esibire vessilli nerazzurri allo stadio": questo, prima dell'amichevole contro l'Inter allo stadio Louis II, il messaggio del Monaco che ha scatenato le polemiche e fatto infuriare i tifosi interisti. LEGGI TUTTO

19:00

Monaco-Inter: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il match amichevole dello stadio Louis II tra Monaco e Inter sarà trasmessa in diretta e in differita tv ma anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Stadio Louis II, Principato di Monaco