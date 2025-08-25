Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Inter, Chivu felice: "Meritavamo un esordio del genere"

Le dichiarazioni dell'allenatore dei nerazzurri dopo il 5-0 sul Torino a San Siro
Inter, Chivu felice: "Meritavamo un esordio del genere"© Getty Images
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la schiacciante vittoria della sua Inter per 5-0 contro il Torino: "Abbiamo lavorato al meglio per questa stagione e cercato di presentarci nelle migliori condizioni alla prima nonostante le sole quattro settimane di lavoro. I ragazzi hanno risposto alla grande, dal punto di vista mentale cercano di lasciare alle spalle il passato. Sin dal primo giorno si sono calati nella realtà che dobbiamo vivere, accettando i carichi di lavoro facendo un ritiro con doppi allenamenti, nessuno ha mai detto nulla e tutti hanno lavorato a testa bassa. Ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone, era un'incognita anche per noi fare una preparazione del genere visto il poco tempo a disposizione".

Inter, Chivu: "Ho una grande responsabilità"

L'allenatore nerazzurro ha poi glissato sul mercato "Preferei parlare della partita, avremo tempo di discutere". Sul ritorno a San Siro, invece, questo il suo commento: "Le emozioni sono giuste perché mi tolgono i pensieri, funzionava da giocatore e funziona anche da allenatore. Ho troppi pensieri per la testa e le emozioni mi fanno bene a volte. Bello tornare in uno stadio com San Siro come allenatore dove ho scritto per fortuna un pezzo di storia importante di questo club, ma non guardo al passato e resto focalizzato su quello che devo fare perché ho una grande responsabilità". Infine, sulla difesa: "Io non ho paura di niente perché ho difensori evoluti e la squadra sta difendendo abbastanza bene e stiamo cercando di migliorare. Io faccio molto leva sull'aspetto mentale, che vale come la preparazione, la motivazione ti dà sempre qualcosa in più".

