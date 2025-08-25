Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Inter-Torino diretta, segui la sfida tra Chivu e Baroni live

I nerazzurri ricevono i granata per la partita conclusiva della prima giornata di campionato. Leggi tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale
Inter
Inter
Torino
Torino
20:45
Serie A - 25.08.2025
Stadio Giuseppe Meazza

Inter
20:45
Torino
3 min
Aggiorna

MILANO - Il campionato dell'Inter inizia in casa contro il Torino. Dopo i primi test della passata stagione al Mondiale per Club, Chivu torna a guidare la squadra in una gara ufficiale, quella che concluderà il programma della prima giornata della Serie A 2025/26. Per il Torino inzia invece l'era Baroni, chiamato fin da subito a compiere un'impresa a San Siro contro una delle squadre più forti del campionato. I nerazzurri si presentano al match senza gli squalificati Esposito e Calhanoglu, mentre i granata dovranno rinunciare agli infortunati Ismajli e Schuurs. Segui tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale.

19:50

Asllani passa dall'Inter al Torino: i dettagli

Nello stesso giorno di Inter-Torino le due squadre hanno formalizzato il trasferimento in granata di Aslanni, che però non sarà del match. TUTTI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

19:41

La formazione ufficiale del Torino

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni

19:38

Inter-Torino: le scelte ufficiali di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Chivu

19:35

Il calendario e i precedenti di Inter-Torino

Tutti i precedenti e il calendario della sfida di Inter-Torino.

19:29

Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Scopri tutte le info utili per seguire la sfida valida per la prima giornata di Serie A. LEGGI L'ARTICOLO

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

