Inter-Torino diretta, segui la sfida tra Chivu e Baroni live

MILANO - Il campionato dell'Inter inizia in casa contro il Torino. Dopo i primi test della passata stagione al Mondiale per Club, Chivu torna a guidare la squadra in una gara ufficiale, quella che concluderà il programma della prima giornata della Serie A 2025/26. Per il Torino inzia invece l'era Baroni, chiamato fin da subito a compiere un'impresa a San Siro contro una delle squadre più forti del campionato. I nerazzurri si presentano al match senza gli squalificati Esposito e Calhanoglu, mentre i granata dovranno rinunciare agli infortunati Ismajli e Schuurs. Segui tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale.
19:50
19:41
La formazione ufficiale del Torino
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni
19:38
Inter-Torino: le scelte ufficiali di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Chivu
19:35
19:29
