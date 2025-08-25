Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Asllani al Torino dall'Inter, è ufficiale: la formula dell'operazione

Formalizzato il trasferimento del centrocampista albanese al club granata da quello nerazzurro: i dettagli
4 min

Adesso è ufficiale: Asllani è un giocatore del Torino. L'Inter lo ha ceduto al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Entrambi i club hanno annunciato ufficialmente con delle note ufficiali.

Asllani dall'Inter al Torino, la nota del club granata

Il benvenuto del Torino ad Asllani: "Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani. Asllani è nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con i toscani ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 nella gara di Coppa Italia contro il Napoli. Ha terminato la stagione 2020-'21 vincendo il campionato Primavera, mentre da quella successiva è stato aggregato stabilmente in prima squadra, con cui ha totalizzato 27 gare, 1 gol e 2 assist, esordendo in Serie A il 22 settembre, sul campo del Cagliari. Nel luglio 2022 è approdato all'Inter: con i nerazzurri, in tre anni, ha totalizzato complessivamente 99 presenze, segnato 4 gol e servito 5 assist. Nella sua bacheca personale ha messo uno Scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all'esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club. Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell'Albania. Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Asllani al Torino, il comunicato dell'Inter

Il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani al Torino FC. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata".

Asllani non prenderà parte a Inter-Torino

Questa sera i granata di Marco Baroni inizieranno il loro campionato proprio dalla trasferta sul campo dei nerazzurri, ma Asllani non sarà presente: la sua avventura al Toro inizierà, di fatto, alla seconda giornata, con i granata che domenica 31 agosto alle 18:30 ospiteranno la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Torino

