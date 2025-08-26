Asllani saluta l'Inter: "Sempre nel mio cuore. È stato un sogno che avevo fin da bambino"

Il messaggio di Asllani all'Inter

"Cari tifosi nerazzurri," si apre così il messaggio di Asllani. "E' arrivato il momento di salutarci, e credetemi, non è facile trovare le parole giuste. Vestire la maglia dell’Inter è stato un sogno che custodivo fin da bambino, quando tifavo per questi colori con gli occhi pieni di ammirazione. Ogni volta che sono sceso in campo a San Siro ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare una squadra che resterà per sempre parte di me". Quindi, nel post nel quale ha pubblicato una sua foto con la maglia dell'Inter da bambino, ha proseguito: "Ringrazio l’Inter per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale ai miei compagni, che non sono stati soltanto squadra ma una vera famiglia, e a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo percorso. Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto. A chi mi ha sostenuto, va tutta la mia gratitudine. Lascio Milano, ma l’Inter resterà sempre nel mio cuore: perché quando ami questi colori da bambino, non smetti mai di portarli con te. Con affetto, Kristjan"

