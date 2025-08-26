Asllani saluta l'Inter: "Sempre nel mio cuore. È stato un sogno che avevo fin da bambino"

Kristjan Asllani in questa sessione di mercato ha salutato l'Inter dopo tre stagioni, 99 presenze, 4 gol e 5 assist, uno Scudetto vinto, una Coppa Italia e due Supercoppa, trasferendosi al Torino. Il centrocampista albanese ha deciso di affidare ai social una lungo messaggio di addio ai colori nerazzurri.
Il messaggio di Asllani all'Inter
"Cari tifosi nerazzurri," si apre così il messaggio di Asllani. "E' arrivato il momento di salutarci, e credetemi, non è facile trovare le parole giuste. Vestire la maglia dell’Inter è stato un sogno che custodivo fin da bambino, quando tifavo per questi colori con gli occhi pieni di ammirazione. Ogni volta che sono sceso in campo a San Siro ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare una squadra che resterà per sempre parte di me". Quindi, nel post nel quale ha pubblicato una sua foto con la maglia dell'Inter da bambino, ha proseguito: "Ringrazio l’Inter per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale ai miei compagni, che non sono stati soltanto squadra ma una vera famiglia, e a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo percorso. Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto. A chi mi ha sostenuto, va tutta la mia gratitudine. Lascio Milano, ma l’Inter resterà sempre nel mio cuore: perché quando ami questi colori da bambino, non smetti mai di portarli con te. Con affetto, Kristjan"