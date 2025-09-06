Dumfries spaventa l'Inter: "In Premier farei bene, sarei interessato..."

AMSTERDAM (Olanda) - Denzel Dumfries non si tira indietro: il difensore olandese, dal ritiro della sua nazionale manda segnali preoccupanti all’ Inter in vista della prossima sessione invernale di mercato . L’esterno nerazzurro, incalzato dalle domande dei cronisti olandesi, ha espresso il desiderio di giocare in Inghilterra . "La Premier League è una competizione fantastica - ammette il giocatore dell’Inter - penso che potrei fare bene anche in Inghilterra: qualora ci fosse una possibilità professionale, sarei sicuramente interessato”.

Dumfries strizza l’occhio agli inglesi

Il giocatore olandese ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro sul proprio contratto, e ciò lo potrebbe mettere al centro del prossimo mercato. “La Premier League è nota per la sua intensità - sottolinea Dumfries - mentre la Serie A è celebre per l’abilità tattica: sono due approcci diversi al calcio, mentre la Champions League offre sempre scontri emozionanti”.