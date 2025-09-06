Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dumfries spaventa l'Inter: "In Premier farei bene, sarei interessato..."

Il difensore nerazzurro dal ritiro dell'Olanda strizza l'occhio agli inglesi e valuta un eventuale trasferimento durante il prossimo mercato
Dumfries spaventa l'Inter: "In Premier farei bene, sarei interessato..."© EPA
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

AMSTERDAM (Olanda) - Denzel Dumfries non si tira indietro: il difensore olandese, dal ritiro della sua nazionale manda segnali preoccupanti all’Inter in vista della prossima sessione invernale di mercato. L’esterno nerazzurro, incalzato dalle domande dei cronisti olandesi, ha espresso il desiderio di giocare in Inghilterra. "La Premier League è una competizione fantastica - ammette il giocatore dell’Inter - penso che potrei fare bene anche in Inghilterra: qualora ci fosse una possibilità professionale, sarei sicuramente interessato”.

Dumfries strizza l’occhio agli inglesi

Il giocatore olandese ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro sul proprio contratto, e ciò lo potrebbe mettere al centro del prossimo mercato. “La Premier League è nota per la sua intensità - sottolinea Dumfries - mentre la Serie A è celebre per l’abilità tattica: sono due approcci diversi al calcio, mentre la Champions League offre sempre scontri emozionanti”.

