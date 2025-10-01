Inter, infortunio muscolare per Thuram: quando può tornare

Tegola per Cristian Chivu dopoo il convincente successo contro lo Slavia Praga in Champions League. Si ferma Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box contro la Cremonese a causa di un infortunio muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare anche gli impegni con la Francia di Deschamps. L'ex Borussia M'Gladbach proverà a recuperare per il big match con la Roma di Gasperini, in programma il prossimo 18 ottobre allo stadio Olimpico.
Infortunio Thuram, il report medico ufficiale dell'Inter
Questa la nota ufficiale dell'Inter, a margine dell'infortunio riportato dall'attaccante della nazionale francese: "Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".