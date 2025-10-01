Inter, infortunio muscolare per Thuram: quando può tornare

Infortunio Thuram, il report medico ufficiale dell'Inter

Questa la nota ufficiale dell'Inter, a margine dell'infortunio riportato dall'attaccante della nazionale francese: "Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".