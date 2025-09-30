Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

20:57

Squadre in campo: tutto pronto a San Siro

Inter e Slavia Praga hanno fatto il loro ingresso in campo al Meazza: tutto pronto a San Siro per il via del match di Champions League.

20:48

Inter, è Provod l'uomo dello Slavia Praga da tenere d'occhio

Lukás Provod ha creato sei occasioni su azione per i compagni nella sfida della prima giornata pareggiato 2-2 dallo Slavia Praga contro il Bodo/Glimt, record per un giocatore della squadra ceca in una partita di Champions League. Inoltre, entrambi i gol dello Slavia Praga sono arrivati su assist di Provod, primo giocatore del club a fornirne più di uno in un singolo match nella competizione.

20:39

Chivu può eguagliare tre grandi ex tecnici nerazzurri: il dato

Dopo aver battuto l'Ajax (in trasferta nella prima giornata), Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell'Inter a vincere le sue prime due partite di Champions League dopo Luciano Spalletti (2018/19), Claudio Ranieri (2011/12) e Roberto Mancini (2004/05).

20:32

Capello, stoccata a Dimarco: "Se pensa di essere indispensabile..."

Dagli studi di 'Sky Sport' stoccata all'interista Federico Dimarco da parte di Fabio Capello, che ha rimproverato al terzino della Nazionale per la 'frecciata' lanciata al suo ex allenatore Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga (qui il video): "È stata una mancanza di rispetto nei confronti del suo vecchio tecnico ma anche dei suoi compagni - ha detto Capello -. Se pensa di essere indispensabile sbaglia".

20:26

Marotta sulla vendita di San Siro: "Inter e Milan operano nell'interesse della città"

A circa mezz'ora dall'inizio di Inter-Slavia Praga di Champions League ai microfoni di 'Sky Sport' si è presentato Beppe Marotta, che ha parlato dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di Milano della delibera sulla vendita di San Siro ai due club milanesi: " La decisione è stata tribolata, ma siamo felici e soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico da presidente dell'Inter, da appassionato e da cittadino di Milano. Inizia un percorso arduo, ma che porterà soddisfazioni. L'esigenza di avere uno stadio è un obiettivo prioritario - ha detto il dirigente nerazzurro -. Vorrei tranquillizzare tutti. Milan e Inter agiscono in trasparenza nell'interesse della collettività, della città e del calcio. Lo stadio è un valore aggiunto per i club e per la città. L'obiettivo è quello di operare negli interessi della collettività milanese ".

20:21

Chivu a 'Sky Sport' prima della partita: "Ecco cosa ho chiesto alla squadra"

Queste le parole di Chivu ai microfoni di 'Sky Sport' a poco più di mezzora dall'inizio della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro: "Solite partite di Champions, in cui l'avversario è di valore e ti può mettere in difficoltà - ha detto il tecnico nerazzurro -. Alla squadra ho chiesto di prestare attenzione, cercare di capire le situazioni poi e cercare di essere dominanti. Cosa mi aspetto da Bisseck, Zielinski e Sucic che ho messo titolari? Quello che mi aspetto da tutti, che facciano cioè vedere le qualità che hanno. Calhanoglu? Lo vedevo carico e dentro la squadra".

20:13

San Siro, ok alla vendita: Inter e Milan esultano

Via libera alla vendita di San Siro da parte del Consiglio comunale di Milano ed esultano i due club della città, Inter e Milan la cui intenzione è quella di costruire un nuovo impianto: "Un passo storico". APPROFONDISCI

20:07

La carica di Chivu prima della Champions: "È un'Inter di uomini veri"

"Uomini veri, mi mettono in difficoltà". Cosi Chivu ha parlato della sua Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro. LEGGI TUTTO

20:02

Lautaro Martinez, dolci ricordi contro lo Slavia Praga

Una delle due marcature multiple di Lautaro Martínez in Champions League con la maglia dell'Inter è arrivata proprio contro lo Slavia Praga, nel novembre 2019 in una trasferta della fase a gironi (l'altra è una tripletta contro il Monaco, nel gennaio 2025). L'argentino ha aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1 alla Fortuna Arena.

19:53

Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: Chivu dà spazio a Zielinski

Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

A disp.: J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, P. Esposito.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod; Kusej. All. Trpisovsky

A disp.: Markovic, Rezek, Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Boril, Chory, Schranz, Toula, Prekop.

19:49

Sucic parla prima della partita: "Soddisfatto delle mie prestazioni"

A poco più di un'ora dal via di Inter-Slavia Praga ha parlato Sucic, che potrebbe partire tra i titolari: " È una partita di Champions League e tutti vogliono giocare - ha detto il centrocampista dei nerazzurri ai microfoni di 'Sky Sport' -. Finora penso di aver fatto bene e sono soddisfatto delle mi prestazioni. L'obiettivo? È quello di vincere ogni partita, so che non è possibile ma è importante avere la fame per provare a farlo".

19:42

I precedenti tra Inter e Slavia Praga nelle competizioni Uefa

Questo sarà il terzo incontro tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, dopo i due precedenti che risalgono alla fase a gironi della Champions League 2019/20 (i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 in casa e poi vinto 3-1 nella gara di ritorno in trasferta). Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee, perdendo sette delle otto partite disputate finora (l'unico pari appunto nel settembre del 2019 in casa dell'Inter). I nerazzurri inoltre hanno vinto le ultime quattro partite contro squadre ceche in Champions League con un punteggio complessivo di 10-1 (tutte a partire dall'edizione 2019/20), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre.

19:36

Aspettando i big, finisce 2-2 la sfida di Youth League

In attesa dei big di scena stasera a San Siro, le formazioni Primavera di Inter e Slavia Praga hanno pareggiato la sfida di Youth League andata in scena al Konami Football Centre. Sotto di un gol al 39’ dopo il tocco in porta di Ballo nel tentativo di anticipare Pikolon, i nerazzurri hanno giocato un gran secondo tempo e prima hanno pareggiato con il sinistro di Zouin al 48’, poi hanno persino ribaltato il risultato con un capolavoro di esterno di Lavelli. Nel recupero però, dopo aver mancato il tris (traversa di Vukoje), la squadra di Benito Carbone ha subito la beffa con la rete di Naskos che ha fissato il risultato sul 2-2.

19:30

Inter-Slavia Praga, dove vederla in tv e in streaming

Milano, stadio Meazza