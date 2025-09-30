Dove vedere Inter-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario

Inter-Slavia Praga, l'orario

Inter-Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv

Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 252. Su NOW Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta sui canali 201 e 252.

Inter-Slavia Praga, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Potrete seguire Inter-Slavia Praga anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.