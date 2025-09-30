Dove vedere Inter-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario

A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2-0 ad Amstardam contro l'Ajax, i biancorossi dal pari interno per 2-2 contro il Bodo/Glimt.
Inter-Slavia Praga, l'orario
Inter-Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv
Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 252. Su NOW Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta sui canali 201 e 252.
Inter-Slavia Praga, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Potrete seguire Inter-Slavia Praga anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Trpisovsky
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, L. Martinez. A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
SLAVIA PRAGA (3-5-2): Stanek; Chaloupek, Zima, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Provod, Mbodji; Kusej, Chory. A disposizione: Markovic, Cham, Hashioka, Mbodji, Boril, Sanyang, Moses, Chytil, Sadilek, Schranz, Prekop. Allenatore: Trpisovsky.
Indisponibili: Holes, Javorcek, Ogbu, Sevick.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2-0 ad Amstardam contro l'Ajax, i biancorossi dal pari interno per 2-2 contro il Bodo/Glimt.
Inter-Slavia Praga, l'orario
Inter-Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv
Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 252. Su NOW Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta sui canali 201 e 252.
Inter-Slavia Praga, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Potrete seguire Inter-Slavia Praga anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.