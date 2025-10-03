Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Inter-Atletico Madrid, un'amichevole speciale: quando e dove si giocherà

I nerazzurri di Chivu saranno impegnati in un test contro i Colchoneros di Simeone durante la sosta per le nazionali
Inter

Inter-Atletico Madrid: appuntamento il prossimo 10 ottobre allo stadio internazionale di Bengasi, in Libia, per un'amichevole speciale tra i nerazzurri di Chivu e i biancorossi di Simeone.

Inter-Atletico Madrid, conto alla rovescia per la Reconstruciton Cup - FDRL

Durante la sosta per le nazionali è stata infatti calanderizzato un test con calcio d'inizio alle 18. Non ci saranno, ovviamente, tutti i calciatori impegnati nelle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026 ma sarà l'occasione per non perdere il ritmo gara per tutti gli altri. Una gara speciale, quella valida per la Reconstruction Cup - FDRL

Inter-Atletico, antipasto di Champions Legue

Un antipasto della gara ufficiale in programma il prossimo 26 novembre in Spagna nella Fase Campionato della Champions League in corso. Una sorta di rivincita del doppio confronto nella massima competizione europea della stagione 2023/24, quando al Riyadh Air Metropolitano l'Atletico eliminò l'Inter dopo i calci di rigore agli ottavi di finale.

