Atletico Madrid-Inter, orario e dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Atletico Madrid e Inter si giocano la Reconstruction Cup in Libia nel rinnovato stadio di Bengasi. La sfida è stata organizzata con il patrocinio con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund e, nonostante le tante assenze per le nazionali, è un antipasto di Champions League a tutti gli effetti. Infatti le squadre di Simeone e Chivu si rincontreranno in Champions League il prossimo 26 novembre al Metropolitano di Madrid.
Atletico Madrid-Inter, l'orario
Atletico Madrid-Inter andrà in scena oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 18 al Benghazi International Stadium di Bengasi.
Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta tv
Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN tramite Inter Tv. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atletico Madrid-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Inter Tv, sul canale Youtube del club e su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.
Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Pubill, Lenglet, Javi Galan, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Koke, Carlos Martin; Janneh, Griezmann. All: Simeone.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Luis Henrique, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Darmian; Bonny, Spinaccè. All: Chivu.
