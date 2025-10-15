Inter, approvato il bilancio della stagione 2024/25: record assoluto in Serie A

L’assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024/25, che si è chiuso con un utile di 35,4 milioni di euro, un risultato in netto miglioramento rispetto alla perdita di 35,7 milioni registrata nell’anno precedente. Il club nerazzurro evidenzia anche un aumento del valore della produzione di 70 milioni.
Inter, il valore dei ricavi più alto di sempre in Serie A
Nel comunicato ufficiale, l’Inter sottolinea che nel corso dell’ultimo anno fiscale è stato raggiunto “il valore dei ricavi più alto di sempre”, pari a 576 milioni di euro, con un incremento di 94 milioni rispetto al 2023/24. Si tratta, come precisa la società, del “record assoluto per la Serie A, al netto del player trading”.
Introiti proveniente da competizioni nazionali e internazionali, in particolare il Mondiale per Club
A trainare la crescita sono stati gli introiti provenienti dalle competizioni nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione al primo Mondiale per club FIFA, oltre all’aumento del fatturato commerciale legato a sponsorizzazioni e matchday. La società ha inoltre comunicato di aver rimborsato anticipatamente le precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication Spa, ottenendo poi un finanziamento a lungo termine da 350 milioni di euro, valutato con rating “investment grade”. L’assemblea, svoltasi in modalità telematica, si è tenuta alla presenza del presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.