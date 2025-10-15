Inter, approvato il bilancio della stagione 2024/25: record assoluto in Serie A

Inter, il valore dei ricavi più alto di sempre in Serie A

Nel comunicato ufficiale, l’Inter sottolinea che nel corso dell’ultimo anno fiscale è stato raggiunto “il valore dei ricavi più alto di sempre”, pari a 576 milioni di euro, con un incremento di 94 milioni rispetto al 2023/24. Si tratta, come precisa la società, del “record assoluto per la Serie A, al netto del player trading”.

Introiti proveniente da competizioni nazionali e internazionali, in particolare il Mondiale per Club

A trainare la crescita sono stati gli introiti provenienti dalle competizioni nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione al primo Mondiale per club FIFA, oltre all’aumento del fatturato commerciale legato a sponsorizzazioni e matchday. La società ha inoltre comunicato di aver rimborsato anticipatamente le precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication Spa, ottenendo poi un finanziamento a lungo termine da 350 milioni di euro, valutato con rating “investment grade”. L’assemblea, svoltasi in modalità telematica, si è tenuta alla presenza del presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.