Thuram da solo all'Inter prima della Roma: "Per favore, mi annoio..."

Durante ogni sosta l'Inter vede molti dei propri calciatori per rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali. Chi è rimasto a lavorare a Milano è Marcus Thuram, al lavoro per risolvere l'infortunio alla coscia che lo terrà fuori anche per la sfida contro la Roma alla ripresa. Senza tanti dei suoi compagni, il francese ha esplicitato la noia attraverso una storia su Instagram: "Mi annoio".