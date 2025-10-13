Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Thuram da solo all'Inter prima della Roma: "Per favore, mi annoio..."

Il messaggio dell'attaccante francese, a Milano per recuperare dall'infortunio, rivolto ai nerazzurri impegnati in nazionale
2 min
Durante ogni sosta l'Inter vede molti dei propri calciatori per rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali. Chi è rimasto a lavorare a Milano è Marcus Thuram, al lavoro per risolvere l'infortunio alla coscia che lo terrà fuori anche per la sfida contro la Roma alla ripresa. Senza tanti dei suoi compagni, il francese ha esplicitato la noia attraverso una storia su Instagram: "Mi annoio".

Thuram "si annoia": il messaggio ai compagni

"Perfavore, potete tornare dalla sosta? Mi annoio", accompagnato con varie emoticon dal volto triste. Questo il messaggio pubblicato attraverso una storia su Instagram da Marcus Thuram. L'attaccante nella foto si è mostrato nella palestra dell'Inter, sempre al lavoro per accelerare il proprio rientro dopo l'infortunio alla coscia subito nel corso della sfida di Champions League contro lo Sparta Praga. Dovrà aspettare poco il francese per i primi rientri. E' previsto in giornata, infatti, quello di Alessandro Bastoni, che ha lasciato Coverciano in quanto squalificato per la sfida dell'Italia contro Israele.

