Italia, Bastoni lascia il ritiro. Rientro anticipato all'Inter

Il difensore è squalificato e non potrà prendere parte alla sfida contro Israele degli Azzurri
Dopo la vittoria in Estonia, l'Italia prepara la sfida di Udine contro Israele, che vale l'eventuale ipoteca per i playoff. Una partita, però, per la quale il commissario tecnico Gattuso dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale è infatti squalificato, e farà così ritorno a Milano per lavorare con l'Inter.

Bastoni squalificato per Israele, torna all'Inter

Un cartellino giallo, quello preso in Estonia, che ha fatto scattare la squalifica a Bastoni. Il difensore classe 1999 nella giornata di domani, lunedì, lascerà il ritiro di Coverciano per fare ritorno nella Milano nerazzurra, dove tornerà così immediatamente a disposizione di Chivu. Gattuso, così, dovrà lavorare a delle soluzioni per sostituire il centrale difensivo per una partita per la quale rimane in forte dubbio Kean dopo la distorsione alla caviglia subita nei primi minuti dell'ultima partita.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

