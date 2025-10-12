Italia, Bastoni lascia il ritiro. Rientro anticipato all'Inter

Dopo la vittoria in Estonia, l'Italia prepara la sfida di Udine contro Israele, che vale l'eventuale ipoteca per i playoff. Una partita, però, per la quale il commissario tecnico Gattuso dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale è infatti squalificato, e farà così ritorno a Milano per lavorare con l'Inter.
Bastoni squalificato per Israele, torna all'Inter
Un cartellino giallo, quello preso in Estonia, che ha fatto scattare la squalifica a Bastoni. Il difensore classe 1999 nella giornata di domani, lunedì, lascerà il ritiro di Coverciano per fare ritorno nella Milano nerazzurra, dove tornerà così immediatamente a disposizione di Chivu. Gattuso, così, dovrà lavorare a delle soluzioni per sostituire il centrale difensivo per una partita per la quale rimane in forte dubbio Kean dopo la distorsione alla caviglia subita nei primi minuti dell'ultima partita.