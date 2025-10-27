Bergomi e Del Piero litigano sull'Inter, che scontro in tv: "Non ha ragione chi urla di più"

Bergomi-Del Piero, che scontro in tv

"Lo dico da quattro anni: l'Inter è la squadra più forte in Italia. Tu non sei d’accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest'anno", ha detto Del Piero a Bergomi che replicato: "No, l'Inter è stata la squadra più brava, non la più forte". 'Pinturicchio' ha però insistito: "Più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso". A quel punto lo 'Zio' ha chiesto: "E allora perché non vince gli scontri diretti?". "Per altri motivi - ha risposo l'ex bianconero -, ma se tu prendi la rosa dell'Inter è nettamente più forte di quella dell'Inter, del Napoli, del Milan e della Roma. Su questo non ci piove". In disaccordo l'ex nerazzurro: "Ma no Ale, ma no...".

La tesi sostenuta da 'Pinturicchio'

A quel punto prova a intervenire Giancarlo Marocchi, anche lui presente in studio: "Ma se il Real Madrid venisse in Italia a prendere dei giocatori dove li prenderebbe? All'Inter". "Ma chi? Chi compra?", ha chiesto allora Caressa con Del Piero che ha risposto così alzando un po' il tono della voce e sostenendo in maniera appassionata la propria tesi: "Lautaro non è un giocatore? Barella non è un giocatore? Thuram non è un giocatore? Barella non è un giocatore? Calhanoglu non è un giocatore? Bastoni non è un giocatore?".

La risposta stizzita dello 'Zio'

In quel momento le parole stizzite di Bergomi a Del Piero: "Però ricordati chi urla di più non ha ragione. Stai sempre a dire ste robe qua. Non puoi alzare la voce e dire sempre sta cosa qua. Rispetta anche quello che dico io, e siccome lo dico da quattro anni, i risultati sono lì a dimostrarlo. Poi quando perde gli altri sono stati bravi. Ma chi è più brava una che perde o una che vince?". "La più brava è quella che vince, la più forte un'altra" ha ribadito dal suo punto di vista l'ex juventino. "No, l'Inter è stata la più brava perché riusciva a fare determinati risultati vincendo scudetti e facendo finali di Champions contro squadre più forti come Barcellona o Bayern Monaco - ha chiosato infine l'ex nerazzurro -. L'Inter è stata più brava, la più brava".