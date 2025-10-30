Corriere dello Sport.it
Inter, riecco Thuram: seduta parziale in gruppo per il francese

Lo staff valuterà se il francese potrà rientrare già col Verona o aspettare la sfida di Champions League
Marcus Thuram è tornato a lavorare in gruppo. Una splendida notizia per l'Inter, all'indomani della vittoria per 3-0 contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Resta da capire se Chivu deciderà di portare il giocatore in panchina già in occasione della partita contro il Verona.

Thuram, dubbio Chivu: già col Verona o in Champions?

Thuram si trova fuori per infortunio da un mese preciso: dal 30 settembre, data dell'infortunio subito nella partita contro lo Slavia Praga. Il francese ha svolto la prima parte dell'allenamento con i propri compagni ad Appiano Gentile. Nelle prossime sedute Chivu valuterà se convocare il calciatore già per la sfida contro il Verona, in programma il prossimo 2 novembre, oppure di spostare il rientro alla gara di Champions League di mercoledì prossimo, quando a San Siro arriverà il Kairat.

