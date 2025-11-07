Ladri in casa di Bastoni mentre lui era impegnato con l'Inter in Champions League: cos'hanno rubato
ROMA - Sorpresa amara per Alessandro Bastoni al suo ritorno a casa dopo la gara di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, vinta con la sua Inter a San Siro (dove lui è rimasto però in panchina). Nella serata di mercoledì (5 novembre) infatti il difensore della Nazionale è stato vittima di un furto, con i ladri entrati nella sua abitazione a Castelli Calepio (in provincia di Bergamosono).
Ladri in casa di Bastoni: cos'hanno rubato
Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18 e al momento del colpo l'abitazione era vuota. I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti avrebbero fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo. Bastoni è nativo del Cremasco ma ha casa nella Bergamasca dove si è anche sposato.