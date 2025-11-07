Ladri in casa di Bastoni mentre lui era impegnato con l'Inter in Champions League: cos'hanno rubato

Ladri in casa di Bastoni: cos'hanno rubato

Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18 e al momento del colpo l'abitazione era vuota. I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti avrebbero fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo. Bastoni è nativo del Cremasco ma ha casa nella Bergamasca dove si è anche sposato.