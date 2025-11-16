Inter, Calhanoglu si ferma per un problema al polso: le partite che salterà

Termina anzitempo l'impegno di Hakan Calhanoglu nel corso di questa sosta per le nazionali. Il centrocampista dell' Inter , infatti, non prenderà parte alla partita della Turchia contro la Spagna, valida per l'ultima giornata del proprio gruppo di qualificazione al Mondiale, a causa di un problema al polso. Al suo posto Montella ha promosso dall'under-21 Yusu Akcicek e Isak Vural , quest'ultimo centrocampista del Pisa . Una notizia che preoccupa il club nerazzurro in vista della sfida contro il Milan al rientro: le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico .

Calhanoglu, condizioni da valutare verso il derby

Un infortunio al polso che Calhanoglu ha accusato nella sfida vinta contro la Bulgaria, nella quale ha trovato il gol. Questo il comunicato della federazione turca: "In vista dell’ultima partita del Gruppo E contro la Spagna, in trasferta, nelle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026, sono state apportate alcune modifiche alla rosa preliminare della nostra Nazionale A, già qualificata per gli spareggi. Hakan Çalhanoğlu è stato escluso dalla rosa preliminare a causa di un infortunio al polso riportato nella partita di ieri sera contro la Bulgaria, mentre İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nostra Nazionale U21 sono stati aggiunti alla rosa preliminare della Nazionale A". Per l'Inter si tratta del secondo rientro anticipato in questa sosta, dopo quello di Dumfries dall'Olanda. Il tutto, a una settimana dal derby. Le sue condizioni restano da valutare in vista della gara, in programma domenica 23 novembre alle 20:45.