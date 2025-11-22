Chivu carica l'Inter: "Il Milan ha giocatori letali ma faremo di tutto per vincere". Su Thuram e Dumfries...
MILANO - Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domani - domenica 23 novembre - a San Siro (calcio d'inizio alle ore 20:45). L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha presentato la stracittadina con il Milan di Allegri nella conferenza stampa della vigilia, caricando i suoi: "La partita è affascinante per quello che rappresenta, bisogna prepararla come sempre. Sappiamo cosa rappresenta per i tifosi, ci tengono ad avere un lunedì sereno per non subire lo sfottò dell'amico e per questo è bella. Sappiamo quello che vogliamo fare. Il mondo ci guarda. Dare una spallata al campionato in caso di successo? La classifica è corta - sottolinea Chivu -. Dobbiamo prendere tre punti ma il derby è una partita a sè e non ha favorite. Bisogna entrare in campo con la giusta determinazione non solo in queste partite considerate a cinque stelle. Il campionato dura 38 giornate".
Inter, Chivu: "Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"
"Che emozioni ho? Per me è una partita che ho vissuto da giocatore, so quello che rappresenta e come si vive una settimana del genere. So anche come si vive una serata prima del derby. L'attesa a volte diventa anche un po' troppo eccessiva. Cercano di fare il massimo per il risultato, spero che sarà una partita bella perchè è un'immagine importante per il calcio italiano. Serve la giusta correttezza. Se giocano Lautaro e Thuram per il fantacalcio? Io non faccio il fantacalcio", spiega il tecnico nerazzurro che poi si sbilancia sulla presenza dell'attaccante francese e, soprattutto, sulle condizioni di Denzel Dumfries alle prese con un problema alla caviglia sinistra rimediato con l'Olanda: "Thuram? Sta bene e da quando è rientrato non ha più saltato un allenamento. Non è andato in Nazionale e gli ha fatto bene fare qualche allenamento in più per recuperare la condizione. Gli altri? Stanno tutti bene tranne Denzel che ha avuto il problema alla caviglia. Purtroppo lui non ci sarà".
Chivu mette in guardia i suoi: "Il Milan ha giocatori letali, su Allegri..."
"Conosciamo la qualità dei giocatori del Milan, sono letali e ti possono mettere in difficoltà ma non per questo noi dobbiamo cambiare", spiega Chivu. "Spesso incidono gli episodi e il piano gara può cambiare. Bisogna prepararsi ad affrontare più cose. La cosa fondamentale sono principi e sistemi". Su Allegri: "Sappiamo tutti che Max è un vincente, credo che sia l'allenatore con più titoli in Italia. Ha esperienza ed è un motivatore, non sa fare solo le cose semplici e si basa sulla qualità del gruppo. Vedo un Milan diverso da quando è qua. Non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare, noi dobbiamo essere attenti a fare qualcosa in più sotto ogni punto di vista".
Chivu: "Noi favoriti domani secondo Allegri? Non esistono favorite in un derby"
"Allegri dice che l'Inter è favorita? Io trasmetto motivazioni e so che il gruppo offrirà qualcosa in più. Motivazione che ci deve essere sempre anche quando si affronta una squadra meno blasonata, non solo nel derby", sentenzia Chivu. "Non esistono favorite nei derby. Bisogna entrare in campo determinati e capire i momenti, portando gli episodi dalla propria parte, vincendo qualche duello e contrasto in più".
Chivu: "Lautaro ha 'cazzimma'. Sui derby dell'anno scorso dico che..."
"Come sta Lautaro? Ha sempre quell'esperienza e 'cazzimma' per capire dove si deve mettere", afferma l'allenatore dell'Inter. "Porta anche la pressione con cattiveria e intensità. Per me è un attaccante completo a livello internazionale. Ha fatto tanti gol ed è completo, può migliorare anche lui e siamo felici di averlo anche come capitano e attaccante. Cosa è mancato all'Inter nei derby della scorsa stagione? Non vado ad aprire certe ferite (ride, ndr). Sappiamo qual è il nostro percorso. Quando abbiamo questa consapevolezza abbiamo più certezze e il passato non mi interessa". Infine, un commento sul calcio italiano: "Credo abbia margini di miglioramento ed è meraviglioso perchè è molto competitivo. All'estero anche il giornalismo sportivo è solo un lavoro per timbrare il cartellino. Voi siete passionali e potete anche sorridere un po' di più".
