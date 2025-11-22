Chivu carica l'Inter: "Il Milan ha giocatori letali ma faremo di tutto per vincere". Su Thuram e Dumfries...

" Conosciamo la qualità dei giocatori del Milan, sono letali e ti possono mettere in difficoltà ma non per questo noi dobbiamo cambiare ", spiega Chivu . "Spesso incidono gli episodi e il piano gara può cambiare. Bisogna prepararsi ad affrontare più cose. La cosa fondamentale sono principi e sistemi". Su Allegri : "Sappiamo tutti che Max è un vincente, credo che sia l'allenatore con più titoli in Italia. Ha esperienza ed è un motivatore, non sa fare solo le cose semplici e si basa sulla qualità del gruppo. Vedo un Milan diverso da quando è qua . Non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare, noi dobbiamo essere attenti a fare qualcosa in più sotto ogni punto di vista".

Chivu: "Noi favoriti domani secondo Allegri? Non esistono favorite in un derby"

"Allegri dice che l'Inter è favorita? Io trasmetto motivazioni e so che il gruppo offrirà qualcosa in più. Motivazione che ci deve essere sempre anche quando si affronta una squadra meno blasonata, non solo nel derby", sentenzia Chivu. "Non esistono favorite nei derby. Bisogna entrare in campo determinati e capire i momenti, portando gli episodi dalla propria parte, vincendo qualche duello e contrasto in più".

Chivu: "Lautaro ha 'cazzimma'. Sui derby dell'anno scorso dico che..."

"Come sta Lautaro? Ha sempre quell'esperienza e 'cazzimma' per capire dove si deve mettere", afferma l'allenatore dell'Inter. "Porta anche la pressione con cattiveria e intensità. Per me è un attaccante completo a livello internazionale. Ha fatto tanti gol ed è completo, può migliorare anche lui e siamo felici di averlo anche come capitano e attaccante. Cosa è mancato all'Inter nei derby della scorsa stagione? Non vado ad aprire certe ferite (ride, ndr). Sappiamo qual è il nostro percorso. Quando abbiamo questa consapevolezza abbiamo più certezze e il passato non mi interessa". Infine, un commento sul calcio italiano: "Credo abbia margini di miglioramento ed è meraviglioso perchè è molto competitivo. All'estero anche il giornalismo sportivo è solo un lavoro per timbrare il cartellino. Voi siete passionali e potete anche sorridere un po' di più".