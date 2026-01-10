Chivu: "Inter-Napoli può indirizzare il cammino. Conte? Il confronto non esiste"

"Inter-Napoli è una partita che può indirizzare il cammino ". Cresce sempre di più l'attesa per il big match della 20esima giornata di Serie A e potenziale sfida Scudetto tra Inter e Napoli , con le parole di Cristian Chivu che caricano ancora di più l'ambiente. L'appuntamento è fissato a domenica 11 gennaio al San Siro, alle ore 20.45, con il tecnico nerazzurro che ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia.

Chivu su Inter-Napoli: "Può indirizzare il cammino"

"La squadra sta crescendo grazie a lavoro, convinzione e ambizione - le prime parole di Chivu in sala stampa . Siamo consapevoli che i numeri non bastano, abbiamo fatto alti e bassi con la giusta consapevolezza. L'andata? Anguissa c'era ma non c'era Hojlund. Il Napoli ha una rosa importante, sarà una partita difficile da affrontare sia per noi e che per loro: servirà la massima attenzione. Noi vogliamo andare a +7, loro vogliono portarsi a -1. Noi ultimamente stiamo dando continuità di risultati e prestazioni. La voglia e l'ambizione c'è sempre stata, forse adesso è aumentata ancora di più visto quello che è successo nell'ultimo mese. Questa è una partita che può indirizzare il cammino".

Chivu su Conte: "Non esiste confronto, ho grande stima per lui"

Su un possibile confronto con Conte, Chivu è netto: "Non esiste il confronto Chivu-Conte. Gli interpreti sono i giocatori. E non dimentichiamo i tifosi, che devono avere passione per questo sport. Ultimamente l'allenatore rappresenta persino troppo in questo sport, il calcio è di giocatori e tifosi. Ho una grande stima del Conte allenatore. Io ero ancora giocatore quando lui già allenava, gli ho fatto anche i complimenti. Nel frattempo lui si è evoluto, fa cose più adatte al calcio di oggi. E lo fa bene, è un vincente. Noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui".