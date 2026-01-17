Chivu non ha dubbi sulla sua Inter: "Siamo diventati più maturi"

Cristian Chivu ha commentato con soddisfazione la vittoria dell’ Inter per 1-0 a Udine , l’undicesima gara di campionato senza subire reti. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha evidenziato la crescita della squadra nella gestione dei momenti della partita: "Dobbiamo essere la migliore versione nostra dentro la partita, leggendo la situazione. Siamo diventati più maturi nel capire determinati momenti di una gara", ha dichiarato Chivu, soffermandosi poi sull’aspetto caratteriale: " Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità . È una parola chiave che una squadra si deve tatuare".

Inter, le parole di Chivu in conferenza dopo l'Udinese

L’allenatore ha quindi spiegato le sue scelte iniziali: "Non ho tempo di sottovalutare alcuna partita, giocare a Udine non è mai semplice. È una squadra allenata in un modo che non ti fa capire mai quello che ti propone. Quando si fanno troppi calcoli poi si sbaglia". Analizzando l’andamento del match, Chivu ha aggiunto: "Molte squadre con noi cambiano l’identità rispetto alle loro abitudini. Abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti rispetto al loro assetto. Da parte nostra cerchiamo di capire i momenti, di non perdere la nostra identità e di leggere le situazioni. Abbiamo una squadra evoluta. Credo che abbiamo fatto una gara di qualità, di sostanza e di concretezza. Abbiamo iniziato a capire che le cose belle si fanno quando si possono fare, le cose concrete vengono prima. Siamo una squadra matura e consapevole".