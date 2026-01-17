- 20'Lautaro Martínez (ass. : F. Esposito)
UDINE - Dopo l'allungo in classifica con la vittoria contro il Lecce, l'Inter vuole tenere a distanza le inseguitrici e confermarsi in testa alla classifica. Trasferta ostica al 'Bluenergy Stadium' di Udine contro l'Udinese di Runjaic che, nel match di andata a San Siro (era la seconda giornata), aveva inflitto ai nerazzurri la prima sconfitta stagionale: 2-1 in rimonta, firmato Davis (su rigore) e Atta. A Lautaro Martinez e compagni non fu sufficiente l'iniziale acuto di Dumfries. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
+++ 45+3' - Finisce il primo tempo: Inter avanti a Udine +++
Di Bello manda le squadre negli spogliatoi: Inter avanti 1-0 al 'Bluenergy Stadium' con l'Udinese: decide finora la rete di Lautaro Martinez al 20'.
45' - Esce Piotrowski, entra Miller. Comunicato il recupero
Runjaic inserisce Miller al posto del polacco. Ci saranno intanto due minuti di recupero.
41' - Brutto infortunio per Piotrowski
Resta a terra il centrocampista polacco: problema che sembra abbastanza serio, al ginocchio destro, per il giocatore dell'Udinese. Riprende il match dopo qualche minuto.
39' - Mkhitaryan spreca tutto!
Buona azione offensiva degli ospiti: calcia malissimo l'armeno, dal cuore dell'area di rigore, su un traversone di Barella deviato da Solet. Sul prosieguo dell'azione c'è il fuorigioco dell'ex Cagliari.
34' - Piotrowski impegna Sommer: primo squillo dell'Udinese
Ecco la prima occasione dell'Udinese nel match: Piotrowski prova la conclusione dal limite con il sinistro, sul quale Sommer respinge in tuffo alla propria destra.
28' - Inter a un passo dal raddoppio con Dimarco
Primo tempo da applausi per la squadra di Chivu: apertura a memoria di Mkhitaryan, a sinistra, per Lautaro Martinez che serve poi Dimarco: quest'ultimo prova una precisa conclusione sul secondo palo, Okoye si distende con un grande intervento e devia in angolo.
25' - Inter ancora una volta pericolosissima
Traversone basso di Dimarco dall'out mancino: Kristensen devia in angolo prima del tiro di Lautaro Martinez. Sul successivo corner colpo di testa di Akanji fuori di poco.
+++ 20'- Gol di Lautaro Martinez, Udinese-Inter 0-1 +++
L'Inter passa in vantaggio al 21': sponda di Esposito per l'argentino che dribbla Kristensen, resiste alla pressione feroce di Karlstrom e batte Okoye con un esterno destro preciso all'angolino basso.
18' - Inter pericolosa con Lautaro Martinez
Ottima iniziativa di Luis Henrique a destra: cross dell'ex Marsiglia dalla destra: cross di Luis Henrique per Lautaro che viene anticipato da Kristensen al limite dell'area piccola. Ultimo tocco del numero 10 interista e rimessa dal fondo per l'Udinese che può rifiatare.
16' - Ci prova l'Udinese
Giocata di qualità di Atta che prova a servire Davis dopo un dribbling su Akanji. Decisiva la diagonale di un attento Carlos Augusto che chiude tutto facendo carambolare la palla sul braccio dello stesso Atta.
13' - Inter ancora in avanti: Okoye si salva
Nerazzurri propositivi in questa prima parte di gara: Mkhitaryan recupera un altro pallone e serve Lautaro Martinez in area piccola: provvidenziale la deviazione di Kristensen che favorisce la comoda parata di Okoye.
5' - Dimarco sfiora l'eurogol!
Traversone dalla destra di Bisseck per Dimarco: l'esterno prova la conclusione di prima con il mancino, palla non distante dal palo.
4' - Occasione Inter con Lautaro Martinez
Recupero offensivo di Dimarco che serve Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter sterza su Kristensen ma calcia debolmente con il destro. Okoye si distende e para a terra. Che occasione per i nerazzurri!
1' - Inizia Udinese-Inter
Si parte al 'Bluenergy Stadium', il fischio del Sig. Di Bello dà il via al match! Calcio d'inizio dei padroni di casa.
Minuto di raccoglimento per Rocco Commisso
Un minuto di silenzio in memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso questa notte all'età di 76 anni.
Udinese e Inter in campo
Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco della 'Bluenergy Stadium'. Ancora pochi minuti e poi si parte!
Udinese-Inter, la squadra arbitrale
Dirige la sfida del 'Bluenergy Stadium' il Sig. Di Bello, con Bercigli e Zingarelli assistenti. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala Var ci sono Mazzoleni e La Penna.
Inter, Marotta: "Lotteremo fino alla fine per lo scudetto, Chivu..."
Le dichiarazioni del presidente nerazzurro ai microfoni di Dazn: "Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo fatto fatica (con il Lecce, ndr), ma la rabbia che Chivu è riuscito a trasmettere ha fatto sì che la squadra riuscisse a portare a casa il risultato stringendo i denti. Ed è quello che dobbiamo fare anche oggi, perché sappiamo che l'Udinese è una squadra fisica. Le motivazioni sono importanti anche oggi. La sconfitta dell'Udinese del girone d'andata sia stata una semplice circostanza. Quest'anno è coinciso con un cambio in panchina, bisogna dar tempo di conoscere i giocatori e lavorare in un certo modo. Dopo un periodo di assestamento, i valori sono emersi. Siamo in testa, anche se ora conta poco, ma le prestazioni dicono che siamo fra le squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine". Sulla scomparsa di Commisso: "Condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina da parte mia e di tutta l'Inter. Era uno dei pochi mecenati rimasti in Italia nel calcio, pur avendo una grossa visione imprenditoriale, come testimoniano il Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. Spero che la famiglia possa continuare l'impresa che lui aveva iniziato, aveva una grande passione".
Inler: "Udinese ok contro le big? Importante fare questo step"
Le impressioni del responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ai microfoni di Dazn: "Condoglianze alla famiglia Commisso, è una giornata difficile per la famiglia Fiorentina, da parte dell'Udinese facciamo le condoglianze. I dieci anni dello stadio? E' un traguardo molto importante, l'Udinese ha lavorato sempre bene, cerchiamo di tenere l'asticella alta per fare bene ogni anno". Sul mercato: "Rinforzi in attacco? Abbiamo tanti attaccanti giovani, anche di prospettiva. Vogliamo dare opportunità anche a loro, Atta oggi farà la prima da titolare dopo l'infortunio, deve dimostrare di essere pronto. Noi meglio contro le big del campionato? Per me è importante fare questo step, ogni partita in Serie A è difficile, bisogna essere sempre pronti, se ti rilassi lo puoi pagare. Ci sono tanti ragazzi alla prima volta in Serie A, dobbiamo aiutarli a fare bene. Stiamo lavorando, cerchiamo di dare il massimo anche con le big. Se sembra di giocare in trasferta? Sì ma non importa, si gioca undici contro undici, i ragazzi devono farsi trovare pronti".
Kristensen: "Udinese migliorata dopo la partita d'andata a San Siro. L'Inter..."
"Siamo migliorati tantissimo dalla partita contro l'Inter dell'andata": sono le parole del difensore bianconero ai microfoni di Dazn. "L'Inter? Oggi dobbiamo dimostrare di nuovo di poter far bene contro un avversario forte come loro".
Retroscena Inter: quella sfuriata di Chivu dopo la Juve
La sconfitta contro i bianconeri allo Stadium fece infuriare il tecnico nerazzurro che usò il pugno duro con la sua squadra, capace poi di trovare la svolta: I DETTAGLI
Inter, Luis Henrique: "Gara difficile ma dobbiamo continuare a lavorare così"
Le parole dell'esterno nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Sarà una gara difficile ma abbiamo lavorato tanto per portare i 3 punti a casa. Gara troppo importante, dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando tanto per proseguire il nostro percorso".
Udinese-Inter, i precedenti
L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. All. Runjaic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.
Serie A, è il giorno di Udinese-Inter
La sfida tra i bianconeri di Runjaic e i nerazzurri di Chivu, valida per la 21esima giornata di Serie A, è in programma oggi - sabato 17 gennaio - con calcio d'inizio fissato per le ore 15.