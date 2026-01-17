UDINE - Dopo l'allungo in classifica con la vittoria contro il Lecce , l'Inter vuole tenere a distanza le inseguitrici e confermarsi in testa alla classifica. Trasferta ostica al ' Bluenergy Stadium ' di Udine contro l'Udinese di Runjaic che, nel match di andata a San Siro (era la seconda giornata), aveva inflitto ai nerazzurri la prima sconfitta stagionale: 2-1 in rimonta, firmato Davis (su rigore) e Atta . A Lautaro Martinez e compagni non fu sufficiente l'iniziale acuto di Dumfries . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

15:05

4' - Occasione Inter con Lautaro Martinez

Recupero offensivo di Dimarco che serve Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter sterza su Kristensen ma calcia debolmente con il destro. Okoye si distende e para a terra. Che occasione per i nerazzurri!

15:02

1' - Inizia Udinese-Inter

Si parte al 'Bluenergy Stadium', il fischio del Sig. Di Bello dà il via al match! Calcio d'inizio dei padroni di casa.

14:59

Minuto di raccoglimento per Rocco Commisso

Un minuto di silenzio in memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso questa notte all'età di 76 anni.

14:56

Udinese e Inter in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco della 'Bluenergy Stadium'. Ancora pochi minuti e poi si parte!

14:53

Udinese-Inter, la squadra arbitrale

Dirige la sfida del 'Bluenergy Stadium' il Sig. Di Bello, con Bercigli e Zingarelli assistenti. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala Var ci sono Mazzoleni e La Penna.

14:50

Inter, Marotta: "Lotteremo fino alla fine per lo scudetto, Chivu..."

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro ai microfoni di Dazn: "Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo fatto fatica (con il Lecce, ndr), ma la rabbia che Chivu è riuscito a trasmettere ha fatto sì che la squadra riuscisse a portare a casa il risultato stringendo i denti. Ed è quello che dobbiamo fare anche oggi, perché sappiamo che l'Udinese è una squadra fisica. Le motivazioni sono importanti anche oggi. La sconfitta dell'Udinese del girone d'andata sia stata una semplice circostanza. Quest'anno è coinciso con un cambio in panchina, bisogna dar tempo di conoscere i giocatori e lavorare in un certo modo. Dopo un periodo di assestamento, i valori sono emersi. Siamo in testa, anche se ora conta poco, ma le prestazioni dicono che siamo fra le squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine". Sulla scomparsa di Commisso: "Condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina da parte mia e di tutta l'Inter. Era uno dei pochi mecenati rimasti in Italia nel calcio, pur avendo una grossa visione imprenditoriale, come testimoniano il Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. Spero che la famiglia possa continuare l'impresa che lui aveva iniziato, aveva una grande passione".

14:40

Inler: "Udinese ok contro le big? Importante fare questo step"

Le impressioni del responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ai microfoni di Dazn: "Condoglianze alla famiglia Commisso, è una giornata difficile per la famiglia Fiorentina, da parte dell'Udinese facciamo le condoglianze. I dieci anni dello stadio? E' un traguardo molto importante, l'Udinese ha lavorato sempre bene, cerchiamo di tenere l'asticella alta per fare bene ogni anno". Sul mercato: "Rinforzi in attacco? Abbiamo tanti attaccanti giovani, anche di prospettiva. Vogliamo dare opportunità anche a loro, Atta oggi farà la prima da titolare dopo l'infortunio, deve dimostrare di essere pronto. Noi meglio contro le big del campionato? Per me è importante fare questo step, ogni partita in Serie A è difficile, bisogna essere sempre pronti, se ti rilassi lo puoi pagare. Ci sono tanti ragazzi alla prima volta in Serie A, dobbiamo aiutarli a fare bene. Stiamo lavorando, cerchiamo di dare il massimo anche con le big. Se sembra di giocare in trasferta? Sì ma non importa, si gioca undici contro undici, i ragazzi devono farsi trovare pronti".

14:35

Kristensen: "Udinese migliorata dopo la partita d'andata a San Siro. L'Inter..."

"Siamo migliorati tantissimo dalla partita contro l'Inter dell'andata": sono le parole del difensore bianconero ai microfoni di Dazn. "L'Inter? Oggi dobbiamo dimostrare di nuovo di poter far bene contro un avversario forte come loro".

14:30

Retroscena Inter: quella sfuriata di Chivu dopo la Juve

La sconfitta contro i bianconeri allo Stadium fece infuriare il tecnico nerazzurro che usò il pugno duro con la sua squadra, capace poi di trovare la svolta: I DETTAGLI

14:25

Inter, Luis Henrique: "Gara difficile ma dobbiamo continuare a lavorare così"

Le parole dell'esterno nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Sarà una gara difficile ma abbiamo lavorato tanto per portare i 3 punti a casa. Gara troppo importante, dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando tanto per proseguire il nostro percorso".

14:20

Udinese-Inter, i precedenti

L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.