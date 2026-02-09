Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Inter, una macchina perfetta

Funziona la squadra di Chivu, capace di segnare cinque gol in trasferta al Sassuolo
Massimiliano Gallo
1 min
Inter

Inter

Cronache di un dominio. Risale al 23 novembre, dodicesima giornata, l’ultima sconfitta in campionato dell’Inter: 0-1 nel derby. Per la cronaca, Calhanoglu sbagliò il rigore del pareggio. Da allora, in campionato, la squadra di Chivu ha giocato tredici partite. Un pareggio (contro il Napoli) e dodici vittorie.

