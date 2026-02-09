Inter, una macchina perfetta

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Cronache di un dominio. Risale al 23 novembre, dodicesima giornata, l’ultima sconfitta in campionato dell’Inter: 0-1 nel derby. Per la cronaca, Calhanoglu sbagliò il rigore del pareggio. Da allora, in campionato, la squadra di Chivu ha giocato tredici partite. Un pareggio (contro il Napoli) e dodici vittorie.
