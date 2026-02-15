Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
La profezia di Peppino Prisco sulla Juve si è avverata, tifosi Inter esultano: "Il mio sogno..."

Una delle frasi del celebre avvocato e dirigente è diventata realtà, rimbalzando subito sui social dopo quanto successo nel derby d'Italia
Caos, polemiche e festa. Il giorno dopo il derby d'Italia è un mix di emozioni, fortemente contrastanti tra i tifosi di Juve e Inter. Da una parte non si placa la rabbia per l'espulsione di Kalulu, con le dure parole di Rocchi che ha ammesso l'errore dell'arbitro La Penna. Dall'altra, invece, i tifosi nerazzurri celebrano la vittoria sulla Juve, seppur consci dell'errore arbitrale a favore.

Festa Inter, la frase di Prisco diventa virale: "Il mio sogno..."

I social si spaccano, con numerose discussioni tra gli utenti, con le immagini dell'episodio Kalulu-Bastoni che fanno il giro del web ma anche con sfottò e ironie. Dalla parte dei tifosi interisti c'è una frase in particolare che continua ad essere ripetuta e condivisa, e si tratta di una profezia di Peppino Prisco, il celebre avvocato nerazzurro ricordato con affetto per il suo fortissimo legame con l'Inter, per la quale è stato socio e vicepresidente. Tra le numerose frasi celebri di Prisco, con numerosi sfottò proprio contro la Juve, una in particolare è diventata realtà: "Il mio sogno? L’Inter batte la Juve a tempo scaduto con un gol segnato in fuorigioco o con la mano. Meglio se in fuorigioco e con la mano". Una frase che rappresenta molto bene quanto successo in questo derby d'Italia, con il gol decisivo allo scadere di Zielinski e un netto errore arbitrale a favore. Anche se non si tratta proprio di un fuorigioco o di un fallo di mano, i tifosi nerazzurri in massa stanno pubblicando questa 'profezia' per celebrare la loro vittoria sui bianconeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

