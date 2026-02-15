Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La bufera social si scaglia contro Bastoni: insulti a non finire, il giocatore prende contromisure

Il difensore dell'Inter è stato costretto ad apportare una modifica sulla sua pagina Instagram per contenere l'ondata di messaggi dopo Inter-Juve
3 min
TagsbastoniInterjuve
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Una pioggia di messaggi, spesso contenenti insulti, sulla sua pagina Instagram: Alessandro Bastoni è stato costretto a limitare i commenti su tutti i suoi post, utilizzati, anche se relativi ad altri match, per inviargli sottolineature dai toni accesi e non di rado censurabili. A scatenarli l'episodio chiave di Inter-Juve: l'espulsione per somma di ammonizioni di Kalulu, reo di averlo fermato fallosamente.

Bastoni, l'esultanza dopo l'espulsione di Kalulu e il suo ruolo nell'Italia nel mirino

C'è chi non ha digerito l'esultanza di Bastoni nel momento del secondo giallo mostrato al difensore della Juve: "Che tristezza il gesto, anzi i gesti. Simulazione e esultanza per aver fatto espellere un avversario. Non sono manco juventino, pensa te"; "Esulti anche? Se un pessimo esempio per chi ama questo sport". Non pochi anche i commenti critici su Bastoni in ottica Italia: "Un giocatore che fa quello che hai appena fatto tu non può rappresentare la Nazionale. Non tiferemo per una Nazionale in cui ci sei tu"; "Sarai fischiato pure in nazionale". Le sottolineature negative sono arrivate addirittura da alcuni tifosi interisti: "Sono interista da 40 anni, la delusione per esserti tuffato in quel modo facendo espellere Kalulu è enorme. Da un giocatore del tuo livello e del tuo talento simili giochetti sono intollerabili".

Bufera social su Bastoni dopo Inter-Juve, commenti disattivati su Instagram

Migliaia i like ai commenti contro Bastoni, con picchi di esasperazione toccati da chi gli ha addirittura augurato un infortunio. Fatto sta, che il difensore dell'Inter è stato costretto a prendere le contromisure impedendo che la catena di messaggi continuasse ad allargarsi dopo essere rapidamente andata fuori controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Rocchi prende posizione sul rosso a KaluluStiamo riducendo il calcio a un cesso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS