La bufera social si scaglia contro Bastoni: insulti a non finire, il giocatore prende contromisure

Bastoni, l'esultanza dopo l'espulsione di Kalulu e il suo ruolo nell'Italia nel mirino

C'è chi non ha digerito l'esultanza di Bastoni nel momento del secondo giallo mostrato al difensore della Juve: "Che tristezza il gesto, anzi i gesti. Simulazione e esultanza per aver fatto espellere un avversario. Non sono manco juventino, pensa te"; "Esulti anche? Se un pessimo esempio per chi ama questo sport". Non pochi anche i commenti critici su Bastoni in ottica Italia: "Un giocatore che fa quello che hai appena fatto tu non può rappresentare la Nazionale. Non tiferemo per una Nazionale in cui ci sei tu"; "Sarai fischiato pure in nazionale". Le sottolineature negative sono arrivate addirittura da alcuni tifosi interisti: "Sono interista da 40 anni, la delusione per esserti tuffato in quel modo facendo espellere Kalulu è enorme. Da un giocatore del tuo livello e del tuo talento simili giochetti sono intollerabili".

Bufera social su Bastoni dopo Inter-Juve, commenti disattivati su Instagram

Migliaia i like ai commenti contro Bastoni, con picchi di esasperazione toccati da chi gli ha addirittura augurato un infortunio. Fatto sta, che il difensore dell'Inter è stato costretto a prendere le contromisure impedendo che la catena di messaggi continuasse ad allargarsi dopo essere rapidamente andata fuori controllo.