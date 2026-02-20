Lautaro Martinez, l'esito degli esami per l'infortunio: stop lungo, salta il derby con il Milan

Lautaro Martinez resterà fuori tra le tre e le quattro settimane: salterà il derby. Questa mattino l'attaccante dell'Inter si è sottopoto a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.