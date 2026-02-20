Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
Lautaro Martinez, l'esito degli esami per l'infortunio: stop lungo, salta il derby con il Milan

L'attaccante dell'Inter si è infortunato nel corso della trasferta di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt
Lautaro Martinez resterà fuori tra le tre e le quattro settimane: salterà il derby. Questa mattino l'attaccante dell'Inter si è sottopoto a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.

Infortunio Lautaro Martinez: quali partite salta e quando rientra?

Lautaro Martinez dovrebbe dunque rientrare a fine marzo, a ridosso della sosta per le nazionali. Una perdita importante per l'Inter che, salvo improvvise accelerazioni, dovrà rinunciare alla sua punta di diamante in campionato contro il Lecce, il Genoa, il Milan e l'Atalanta; nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt e nella semifinale di andata di Coppa Italia, a Como. Il ritorno potrebbe concretizzarsi in occasione di Fiorentina-Inter, valida per la trentesima giornata di Serie A, attualmente in programma per domenica 22 febbraio con calcio d'inizio alle 15.

