“Niente, niente”, l’audio di Doveri ai giocatori dell’Inter sulla mano di Ricci scatena il dibattito dei tifosi sui social

Il VAR non richiama l’arbitro al monitor

L’altro elemento che emerge dall’audio riguarda il controllo del VAR, che secondo le parole di Doveri avrebbe già verificato l’azione senza trovare elementi per un intervento. Il direttore di gara, tra l’altro, al momento del tocco era di spalle rispetto a Ricci e quindi non aveva una visuale diretta dell’impatto del pallone sul braccio. Nonostante questo, dalla sala VAR non è arrivata alcuna segnalazione per un possibile “on field review”. La frase “già controllato” suggerisce quindi che il check sia stato effettuato rapidamente e che la decisione di non assegnare il rigore sia stata confermata anche dalla tecnologia. Tra i tifosi dell’Inter resta la convinzione che il tocco di mano di Ricci fosse da rigore, mentre altri ritengono che si sia trattato di un contatto non punibile.