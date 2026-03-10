“Niente, niente”, l’audio di Doveri ai giocatori dell’Inter sulla mano di Ricci scatena il dibattito dei tifosi sui social
Il derby tra Inter e Milan continua a far discutere, ma questa volta il tema centrale non è solo l’episodio arbitrale in sé. A diventare virale, infatti, è stato l’audio dell’arbitro Daniele Doveri, catturato dalla Haier Cam, la telecamera posizionata sull’arbitro durante la partita. Le parole del direttore di gara, registrate subito dopo le proteste dei giocatori dell’Inter per un presunto tocco di mano di Samuele Ricci in area, stanno facendo il giro dei social e alimentano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
L’audio di Doveri dopo il presunto fallo di mano di Ricci
L’episodio chiave arriva in pieno recupero del derby. Dumfries colpisce di testa all’interno dell’area del Milan e il pallone finisce sul braccio di Ricci, che poi controlla la sfera e libera l’area. I giocatori dell’Inter protestano immediatamente chiedendo il calcio di rigore, convinti che il tocco di braccio del centrocampista rossonero sia punibile. L’arbitro Doveri, però, decide di non interrompere il gioco e lascia proseguire. Proprio in quei momenti entra in scena la Haier Cam. Dalle immagini e soprattutto dall’audio si sente chiaramente Doveri rispondere alle proteste dei nerazzurri con una frase molto netta: “Niente niente, niente. Finito, già controllato. Niente”. Una risposta che fa capire come, dal punto di vista arbitrale, l’episodio fosse già stato valutato e considerato regolare.
Il VAR non richiama l’arbitro al monitor
L’altro elemento che emerge dall’audio riguarda il controllo del VAR, che secondo le parole di Doveri avrebbe già verificato l’azione senza trovare elementi per un intervento. Il direttore di gara, tra l’altro, al momento del tocco era di spalle rispetto a Ricci e quindi non aveva una visuale diretta dell’impatto del pallone sul braccio. Nonostante questo, dalla sala VAR non è arrivata alcuna segnalazione per un possibile “on field review”. La frase “già controllato” suggerisce quindi che il check sia stato effettuato rapidamente e che la decisione di non assegnare il rigore sia stata confermata anche dalla tecnologia. Tra i tifosi dell’Inter resta la convinzione che il tocco di mano di Ricci fosse da rigore, mentre altri ritengono che si sia trattato di un contatto non punibile.
