martedì 10 marzo 2026
Il mea culpa di Tonolini a Open Var sul rigore non dato alla Roma: "Fallo di mano assolutamente punibile". E sul tocco di Ricci...

Il componente Can conferma la tesi sostenuta con forza da Gasperini dopo la sconfitta al Ferraris con il Genoa: era calcio di rigore per il doppio tocco di braccio di Malinovskyi su tiro di Koné
C'era rigore per la Roma a Genova. A confermarlo è Mauro Tonolini nel corso dell'ultima puntata di Open Var. Soffermarndosi sul (doppio) tocco di Malinovskyi su tiro di Koné, il componente del CAN ha spiegato: "Il tocco è punibile. Colombo non riesce a recuperare la posizione centrale e valuta come non punibile il tocco. Il fatto che ci sia una deviazione, anzi due, come viene rilevato giustamente da Mazzoleni, non è un'attenuante. Il braccio sinistro è platealmente punibile, lo è anche il destro. La deviazione non va a sanare la punibilità di questo intervento. Malinovskyi va in opposizione al tiro, anche il braccio destro è fuori sagoma. Questo è un fallo di mano punibile, assolutamente".

IN AGGIORNAMENTO

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gasperini indispettito in tv sul rigore negato alla RomaMilan-Inter, la moviola

