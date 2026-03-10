C'era rigore per la Roma a Genova. A confermarlo è Mauro Tonolini nel corso dell'ultima puntata di Open Var. Soffermarndosi sul (doppio) tocco di Malinovskyi su tiro di Koné, il componente del CAN ha spiegato: "Il tocco è punibile. Colombo non riesce a recuperare la posizione centrale e valuta come non punibile il tocco. Il fatto che ci sia una deviazione, anzi due, come viene rilevato giustamente da Mazzoleni, non è un'attenuante. Il braccio sinistro è platealmente punibile, lo è anche il destro. La deviazione non va a sanare la punibilità di questo intervento. Malinovskyi va in opposizione al tiro, anche il braccio destro è fuori sagoma. Questo è un fallo di mano punibile, assolutamente".