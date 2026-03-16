Si ferma Mkhitaryan, nuovo infortunio: il comunicato dell'Inter

Il pari con l'Atalanta non ha solo scatenato le polemiche e aumentato in casa Inter rabbia e frustrazione, ma anche consegnato un nuovo grattacapo a Chivu: l'infortunio di Mkhitaryan . Il centrocampista armeno non è partito titolare contro la Dea, è entrato ad inizio ripresa ed ha vissuto da protagonista il finale bollente di partita, quando il gol di Krstovic ha fatto infuriare tutta la panchina nerazzurra e i giocatori in campo. Nonostante l'impiego calibrato, Mkhitaryan ha accusato comunque un problema muscolare, accertato dagli esami clinici di oggi.

Come sta Mkhitaryan

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni", questo il comunicato ufficiale pubblicato dall'Inter sulle condizioni del centrocampista, uscito malconcio dalla sfida contro l'Atalanta. La notizia preoccupa Chivu, che ora dovrà capire se l'armeno riuscirà ad esserci contro la Fiorentina nel prossimo match di campionato del 22 marzo. Per ora, l'ex United rimane in dubbio.

L'importanza di Mkhitaryan per l'Inter e il vecchio infortunio

L'assenza di Mkhitaryan potrebbe pesare e non poco per l'Inter. Dopotutto, l'armeno è un perno fondamentale del centrocampo di Chivu, che finora in stagione ha impiegato l'ex Roma 22 volte in Serie A e 4 in Champions League. Mkhitaryan ha arricchito il suo score con due gol e tre assist (contando anche la Coppa Italia) e, tranne in Pisa-Inter al ritorno dall'infortunio e in Inter-Juve, non è mai mancato. Continuità e rendimento, è sempre stata una certezza per Chivu, che ha dovuto rinunciare alle sue qualità di palleggiatore e incursore solamente quando si è infortunato a cavallo tra ottobre e novembre scorso. Ora il nuovo stop, tutta l'Inter si augura che non sia niente di grave.