Manganiello shock, la frase a Dumfries: “Avete 10 minuti per vincere”

«Vai, avete ancora 10 minuti per poter vincere». No, non l’ha detto Chivu ai suoi dopo il pareggio dell’Atalanta. Neanche Lautaro Martinez da bordo campo, per incitare da bravo capitano i suoi compagni. E’ clamoroso invece che a farlo sia stato l’arbitro Manganiello, cercando di placare le ire di Dumfries che lamentava un fallo di Sulemana sull’azione dell’1-1. Senza scendere nello specifico - per la Commissione di Rocchi «la mano è appena appoggiata, sicuramente non fa pressione, non c’è spinta» come ha detto il vice commissario Tommasi ieri a Open VAR su DAZN - quello che dice Manganiello è abbastanza sconcertante. Per non dire grave. L’arbitro - che ha ricevuto 8.50, equivalente al 7 scolastico, da uno degli altri vice di Rocchi, Gervasoni - è stato però condannato per il mancato rigore su Frattesi che «anticipa Scalvini, resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio; questo è calcio di rigore, per dinamica» chiude Tommasi, sottolineando come il VOR (c’erano Gariglio e Chiffi) avalli «velocemente» la scelta del campo.