Manganiello shock, la frase a Dumfries: “Avete 10 minuti per vincere”
«Vai, avete ancora 10 minuti per poter vincere». No, non l’ha detto Chivu ai suoi dopo il pareggio dell’Atalanta. Neanche Lautaro Martinez da bordo campo, per incitare da bravo capitano i suoi compagni. E’ clamoroso invece che a farlo sia stato l’arbitro Manganiello, cercando di placare le ire di Dumfries che lamentava un fallo di Sulemana sull’azione dell’1-1. Senza scendere nello specifico - per la Commissione di Rocchi «la mano è appena appoggiata, sicuramente non fa pressione, non c’è spinta» come ha detto il vice commissario Tommasi ieri a Open VAR su DAZN - quello che dice Manganiello è abbastanza sconcertante. Per non dire grave. L’arbitro - che ha ricevuto 8.50, equivalente al 7 scolastico, da uno degli altri vice di Rocchi, Gervasoni - è stato però condannato per il mancato rigore su Frattesi che «anticipa Scalvini, resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio; questo è calcio di rigore, per dinamica» chiude Tommasi, sottolineando come il VOR (c’erano Gariglio e Chiffi) avalli «velocemente» la scelta del campo.
Riflessione su Open Var: cosa può accadere
Resta quella frase detta da Manganiello, sicuramente con un fine differente da quello che sembra, ma che apre più d’una riflessione. Non è un mistero che i vertici arbitrali (ma anche gli stessi arbitri) non vedano di buon occhio una trasmissione che mette a nudo i propri errori e retroscena tipo questo. Gravina ieri, parlando a margine del premio Bearzot, è intervenuto sulla possibilità che il format cambi ( o venga dismesso): «Open Var? Apriremo una riflessione, noi siamo sempre aperti al confronto. Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione. Ma credo che qualcosa vada rivisto, c’è un clima insopportabile all’interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità, ognuno dia il suo piccolo contributo».
Gli altri episodi
Considerato corretto annullare la rete di Conceicao per fuorigioco influente di Koopmeiners (spiegazione che non convince, sono stati dati buoni gol in cui s’è visto di peggio), così come «sostenibile» il secondo giallo a Wesley (visto Tommasi nei panni del conte Mascetti di Amici Miei, di chiaro c’è solo la supercazzola).