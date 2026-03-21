Bastoni out con l'Inter e in dubbio per la Nazionale: Gattuso in ansia, cosa sta succedendo

Guai per l' Inter e per la Nazionale : Alessandro Bastoni non partirà con i nerazzurri per la trasferta di Firenze ed è in dubbio la sua presenza per le partite dei playoff con la Nazionale . Il difensore non ha ancora recuperato dall'infortunio dopo il derby contro il Milan accusato dopo il fallo fatto ai danni di Rabiot. Bastoni, dopo aver svolto solo una parte del lavoro in gruppo, ha lasciato da poco la Pinetina e Chivu non lo avrà a disposizione per la partita al Franchi contro la Fiorentina, in programma domenica sera alle 20:45.

Ansia per Bastoni: in dubbio per i playoff della Nazionale

Per lo stesso infortunio accaduto durante il derby contro il Milan due settimane fa, Bastoni aveva già saltato la scorsa partita di campionato contro l'Atalanta. Il forfait nell'ultima partita prima della sosta per le partite delle nazionali inevitabilmente mette in apprensione anche il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso. L'allenatore conta molto sul difensore dell'Inter, che è uno dei pochi con il posto da titolare assicurato nel tridente difensivo che dovrà affrontare i playoff con l'Italia e riportarla al Mondiale a 12 anni di distanza dall'ultima volta. Il 26 marzo c'è in programma la semifinale contro l'Irlanda del Nord, si attendono ulteriori informazioni per sapere se Gattuso potrà averlo a disposizione.

Italia, emergenza infortuni: Scamacca out

Pessima notizia per Gattuso che si aggiunge a quella arrivata in mattinata con il forfait di Gianluca Scamacca: l'attaccante dell'Atalanta si è fermato per un infortunio all'adduttore e non sarà a disposizione per i playoff con la Nazionale. Un ko che si va ad aggiungere a quello arrivato già prima della pubblicazione dei convocati di Mattia Zaccagni. E ora il nuovo problema con Bastoni: bisognerà capire quali saranno i progressi del suo problema fisico e se riuscirà ad aggregarsi per la semifinale contro l'Irlanda del Nord o per l'eventuale finale dei playoff con la vincente tra Galles e Bosnia.

Le possibili soluzioni di Chivu per Fiorentina-Inter

Una notizia che ovviamente crea scompiglio anche in casa Inter. Chivu contava sul rientro del suo difensore per affrontare la difficile trasferta di Firenze. Ma così non sarà, dunque l'allenatore dei nerazzurri dovrà trovare una soluzione interna. Nella partita contro l'Atalanta, Chivu lasciò invariati gli altri due interpreti della difesa, dunque Bisseck e Akanji, andand ad abbassare Carlos Augusto come difensore del centro sinistra, lasciando in panchina gli altri due difensori di ruolo, De Vrij (entrato poi nel finale per Akanji) e Acerbi. Nulla vieta che quest'ultimi due potrebbero sorpassare nelle gerrachie l'italo brasiliano per una maglia da titolare.