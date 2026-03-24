Chivu e l'Inter che rallenta senza coppe: storia di un paradosso  

L’ Inter ha l’elefante nella stanza . E far finta di nulla servirebbe solo a complicare ulteriormente la situazione. La prova a cui il mondo nerazzurro è sottoposta, è il superamento dei propri demoni. Il superamento delle paure che storicamente si impossessano dell’ambiente quando si è in prossimità dell’ultimo chilometro. Gli esempi calcistici non sono pochi, recenti e passati. Un tempo era definita sindrome Bitossi . Dal nome del ciclista italiano che più di cinquant’anni fa perse un Mondiale che sembrava già vinto, risucchiato dal gruppo proprio negli ultimi metri. Finì secondo dietro un altro italiano: Marino Basso, che trionfò senza mai diventare famoso come lo sconfitto. L’elefante è lì. Bello grosso. Non è un caso che ieri Beppe Marotta si sia cimentato in un virtuoso esercizio di equilibrio dialettico.

Ha provato a oscillare tra l’esigenza di infondere fiducia nel gruppo e nell’allenatore, e la necessità di non negare la realtà. Ha parlato di involuzione e ha sdoganato la parola psicodramma pur negandone l’esistenza. L’Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli a otto giornate dalla fine. Sono tanti. Il succo, però, è che l’Inter in campionato non vince da quattro partite. Dal 2-0 di Inter-Genoa del 28 febbraio. Da allora, una sconfitta nel derby e due pareggi contro Atalanta e Fiorentina. Vinceva 1-0 e per due volte è stata raggiunta. Il paradosso è che la squadra ha cominciato a rallentare proprio dopo l’eliminazione in Champions contro i norvegesi del Bodo Glimt (successivamente presi a pallate dallo Sporting Lisbona). L’Inter ha così smentito i teorici della gravosità del doppio impegno. Che certamente sottrae energie fisiche ma forse mentalmente è più spossante giocare con l’assillo di dover vincere. L’Inter di alibi ne ha. Il principale si chiama Lautaro Martinez. Che non è solo il capitano o il capocannoniere. È il condottiero del gruppo e dell’ambiente. Non gioca dal 18 febbraio, la sera della sconfitta per 3-1 sul campo del Bodo. Senza di lui, pare che non ci sia nessun altro in grado di caricarsi la squadra sulle spalle. Non Barella il cui rendimento è troppo altalenante. Non Thuram che proprio non riesce a ritrovarsi.

Non Calhanoglu che però è appena rientrato. E nemmeno Dimarco fin qui mattatore della stagione. La stoffa da leader è come il coraggio manzoniano, o ce l’ha o non ce l’hai. E Lautaro ce l’ha. Dopo la Nazionale, il capitano sarà al suo posto. In campo. E non è poco. Magari con al suo fianco l’altro calciatore cui non tremano le gambe: si chiama Pio Esposito, ha vent’anni e ieri ha incassato i complimenti del Guardian: «È l’unico dell’Inter che non ha paura». Poi c’è la questione arbitrale. Difficile da maneggiare. Marotta ieri ne ha parlato, ha chiesto uniformità di giudizio e quindi di trattamento. Ha preferito non indugiare troppo sui singoli episodi. Ossia sul mani di Pongracic di domenica sera, sul rigore negato contro l‘Atalanta e sul discusso tocco di mano di Ricci nel finale del derby. Il mondo Inter è convinto che dopo la vicenda Bastoni-Kalulu sia cambiato il vento nei loro confronti. Calcare la mano con la protesta significherebbe concedere alibi ai calciatori. Ed è l’ultimo cosa di cui ha bisogno l’Inter. Perciò Marotta ha scelto l’approccio diplomatico. Attende che la risposta arrivi dal campo.