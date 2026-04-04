Tocca a Lautaro, è pronto a scuotere l'Inter: contro la Roma torna la coppia titolare con Thuram

Cristian Chivu nel suo uovo di Pasqua troverà il ritorno dal primo minuto della coppia d’attacco titolare dell’Inter . La speranza dell'allenatore rumeno è che possa portare in dote anche qualche gol dopo un lunghissimo digiuno . Il contatore infatti è fermo da quasi due mesi. Era l’8 febbraio, sera di Sassuolo-Inter. I nerazzurri dilagarono al Mapei Stadium anche grazie al contributo di Lautaro Martinez e Marcus Thuram , i cui gol permisero di arrotondare la vittoria fino alla cinquina finale. Da quella partita, la penultima in cui hanno giocato insieme fino a questo momento, soltanto Pio Esposito è andato a segno dei quattro del reparto avanzato della capolista. Un paradosso, per quella che rimane comunque per distacco la squadra più prolifica del campionato con 66 centri, 13 in più del Como che insegue nella graduatoria specifica.

La fatica dell'Inter senza Lautaro

L’infortunio muscolare di Lautaro, rimasto ai box per oltre un mese, è un elemento ovviamente da tenere in considerazione nell’analisi. Incide in maniera rilevante sul dato statistico. Ben oltre quanto si possa pensare a una prima superficiale riflessione. Perché l’assenza del capitano non solo ha tolto alla squadra il terminale offensivo di riferimento, ma ha anche sottratto certezze al suo compagno di reparto. Thuram, già in un momento non particolarmente brillante della sua stagione, è stato incapace di colmare il vuoto lasciato dal suo partner d’attacco, dal punto di vista tecnico e anche di leadership. Il francese è rimasto a secco fino a questo momento, proprio come l’argentino, che però dopo la partita col Sassuolo ha giocato appena due partite.