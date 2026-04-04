Tocca a Lautaro, è pronto a scuotere l'Inter: contro la Roma torna la coppia titolare con Thuram
Cristian Chivu nel suo uovo di Pasqua troverà il ritorno dal primo minuto della coppia d’attacco titolare dell’Inter. La speranza dell'allenatore rumeno è che possa portare in dote anche qualche gol dopo un lunghissimo digiuno. Il contatore infatti è fermo da quasi due mesi. Era l’8 febbraio, sera di Sassuolo-Inter. I nerazzurri dilagarono al Mapei Stadium anche grazie al contributo di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i cui gol permisero di arrotondare la vittoria fino alla cinquina finale. Da quella partita, la penultima in cui hanno giocato insieme fino a questo momento, soltanto Pio Esposito è andato a segno dei quattro del reparto avanzato della capolista. Un paradosso, per quella che rimane comunque per distacco la squadra più prolifica del campionato con 66 centri, 13 in più del Como che insegue nella graduatoria specifica.
La fatica dell'Inter senza Lautaro
L’infortunio muscolare di Lautaro, rimasto ai box per oltre un mese, è un elemento ovviamente da tenere in considerazione nell’analisi. Incide in maniera rilevante sul dato statistico. Ben oltre quanto si possa pensare a una prima superficiale riflessione. Perché l’assenza del capitano non solo ha tolto alla squadra il terminale offensivo di riferimento, ma ha anche sottratto certezze al suo compagno di reparto. Thuram, già in un momento non particolarmente brillante della sua stagione, è stato incapace di colmare il vuoto lasciato dal suo partner d’attacco, dal punto di vista tecnico e anche di leadership. Il francese è rimasto a secco fino a questo momento, proprio come l’argentino, che però dopo la partita col Sassuolo ha giocato appena due partite.
Thuram e Lautaro: voglia di riscatto
Entrambi covano enorme voglia di riscatto. Anche perché sanno benissimo che l’Inter ha bisogno dei loro gol per riprendere la marcia dopo quattro turni, Coppa Italia inclusa, senza vittorie. I tempi per aggiornare le statistiche dei gol sembrano maturi a tutti ad Appiano Gentile. Lautaro ha terminato il rodaggio e dopo una settimana in gruppo è pronto a tornare al suo posto. Sarà regolarmente in campo dal primo minuto per trascinare la squadra, incluso il suo compagno di reparto. Thuram, dal canto suo, arriva alla sfida del Meazza rinfrancato dal bottino di una rete e un assist trovato con la maglia della nazionale nell’ultima gara giocata.
Ritrovare il feeling con il gol
Ritrovare il feeling con il gol è ciò che più di ogni altra cosa può aiutarli a mettersi alle spalle il momento complicato che hanno attraversato. Gli allenamenti di questi giorni stanno servendo a lucidare l’intesa tra i due: se le cose girano nel modo giusto là davanti, ne beneficia tutto lo scacchiere. Non mancano di certo gli stimoli per tornare a marciare come fatto fino al derby, anche perché questo turno di campionato mette in palio un pezzo di scudetto, particolare che in casa Inter nessuno può trascurare.
Servono tre punti domani contro i giallorossi dell’ex Gian Piero Gasperini per approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Milan in programma poi lunedì. Ma non solo. Sarà anche importante mandare un segnale di forza e compattezza a chi tra azzurri e rossoneri uscirà eventualmente con una vittoria dalla sfida di Fuorigrotta.
Cristian Chivu nel suo uovo di Pasqua troverà il ritorno dal primo minuto della coppia d’attacco titolare dell’Inter. La speranza dell'allenatore rumeno è che possa portare in dote anche qualche gol dopo un lunghissimo digiuno. Il contatore infatti è fermo da quasi due mesi. Era l’8 febbraio, sera di Sassuolo-Inter. I nerazzurri dilagarono al Mapei Stadium anche grazie al contributo di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i cui gol permisero di arrotondare la vittoria fino alla cinquina finale. Da quella partita, la penultima in cui hanno giocato insieme fino a questo momento, soltanto Pio Esposito è andato a segno dei quattro del reparto avanzato della capolista. Un paradosso, per quella che rimane comunque per distacco la squadra più prolifica del campionato con 66 centri, 13 in più del Como che insegue nella graduatoria specifica.
La fatica dell'Inter senza Lautaro
L’infortunio muscolare di Lautaro, rimasto ai box per oltre un mese, è un elemento ovviamente da tenere in considerazione nell’analisi. Incide in maniera rilevante sul dato statistico. Ben oltre quanto si possa pensare a una prima superficiale riflessione. Perché l’assenza del capitano non solo ha tolto alla squadra il terminale offensivo di riferimento, ma ha anche sottratto certezze al suo compagno di reparto. Thuram, già in un momento non particolarmente brillante della sua stagione, è stato incapace di colmare il vuoto lasciato dal suo partner d’attacco, dal punto di vista tecnico e anche di leadership. Il francese è rimasto a secco fino a questo momento, proprio come l’argentino, che però dopo la partita col Sassuolo ha giocato appena due partite.