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sabato 18 aprile 2026
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Inter, i più forti sono loro

Leggi il commento dopo il successo dei nerazzurri nel match contro il Cagliari
Alberto Polverosi
1 min
TagsInterScudetto
Inter

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Tutte le notizie sulla squadra

Dodici punti sul Napoli e quindici sul Milan. Tutt’e due possono ancora accorciare, giocheranno oggi e domani, ma è facile immaginarne lo stato d’animo. Col 3-0 al Cagliari, l’Inter ha fatto un altro scatto verso il primo scudetto di Cristian Chivu, il ventunesimo della sua storia. Non ci saranno dubbi, n&

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