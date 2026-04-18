Inter, i più forti sono loro

Dodici punti sul Napoli e quindici sul Milan. Tutt’e due possono ancora accorciare, giocheranno oggi e domani, ma è facile immaginarne lo stato d’animo. Col 3-0 al Cagliari, l’Inter ha fatto un altro scatto verso il primo scudetto di Cristian Chivu, il ventunesimo della sua storia. Non ci saranno dubbi, n&