Quando può vincere lo scudetto l'Inter: tutti i calcoli e gli scenari possibili

Inter, calcoli scudetto: gli scenari e le possibili combinazioni

+12 sul Napoli, +15 sul Milan. Questa la situazione attuale, con l'Inter di Cristian Chivu che sta scappando via verso la vittoria del campionato di Serie A 2025/26. Vero, i nerazzurri adesso hanno una partita in più, ma è evidente che l'inerzia sia ormai tutta dalla parte di Lautaro e compagni. Il Napoli affronterà oggi la Lazio, mentre il Milan sfiderà domani l'Hellas Verona al "Bentegodi", poi mancheranno appena cinque giornate al termine. E una cosa è certa: l'Inter non può vincere aritmeticamente lo scudetto prima del 34° turno. Il prossimo weekend, però, arriva una chance, seppur condizionata da una serie di incastri piuttosto difficili: i nerazzurri dovrebbero vincere contro il Torino, mentre il Napoli di Conte non dovrebbe conquistare bottino pieno sia con la Lazio sia con la Cremonese. E ambo le sfide le giocherà tra le mura amiche. Tutto ciò, potrebbe addirittura non bastare per la matematica, qualora il Milan portasse a casa sei punti con Verona e Juventus.

Scudetto Inter alla 35esima giornata, cosa può succedere

E alla 35esima giornata? Due vittorie su due, contro Torino e Parma, garantirebbero all'Inter almeno lo spareggio scudetto e quindi un arrivo a pari punti nella peggiore delle ipotesi. L'aritmetica vittoria dello scudetto, però, può arrivare con i ducali, se il Napoli non dovesse riuscire a vincere le prossime tre, con Lazio, Cremonese e Como (trasferta). Di fatto, fino al weekend del primo maggio, alla formazione di Chivu basterà conquistare un punto in più dei partenopei per assicurarsi il tricolore, senza perderne più di due rispetto al Milan di Allegri.

Inter, tricolore alla terzultima giornata: lo scenario

Ad oggi, sembra lo scenario più improbabile, ma va preso in considerazione. In occasione del fine settimana del 9-10 maggio, alla 36esima e terzultima giornata di campionato, l'Inter sarebbe artefice del proprio destino contro la Lazio di Sarri, qualora mettesse a referto almeno 7 punti da qui in avanti. E stavolta, il rischio di un secondo "5 maggio" all'Olimpico non sembra esserci. Possibile il miracolo di Napoli e Milan? Oltre ad un filotto praticamente perfetto, con 6 vittorie su 6 in questo finale, Conte e Allegri devono in ogni caso sperare che l'Inter non guadagni rispettivamente più di 9 e 6 punti per assicurarsi almeno lo spareggio tricolore.