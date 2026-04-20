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lunedì 20 aprile 2026
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Chivu, il punto di forza dell’Inter

Il commento sul percorso verso lo scudetto del tecnico scelto dai nerazzurri per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi
Massimiliano Gallo
1 min
TagsChivuInter
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È arrivato all’Inter dopo un terremoto calcistico: i cinque gol presi dal Psg in finale di Champions, lo scudetto perduto sul filo di lana e l’addio di Simone Inzaghi. E dopo che l’Inter aveva cercato Fabregas. È stato chiamato come se fosse un commissario della Prote

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