Quando l'Inter può diventare campione d’Italia: tutti i calcoli e gli scenari possibili sullo scudetto dopo la vittoria del Napoli

La vittoria del Napoli contro la Cremonese ha rimandato la possibile festa scudetto dell'Inter : la squadra di Antonio Conte, infatti, potrebbe ancora raggiungere i nerazzurri anche in caso di vittoria contro il Torino, almeno per lo spareggio scudetto visto che si trova a 9 lunghezze di distanza con cinque partite a disposizione ( QUI LA CLASSIFICA) . Di conseguenza, la vittoria aritmetica degli uomini di Chivu è da rimandare: ecco i possibili scenari .

Scudetto Inter: gli scenari alla 35esima giornata

Una vittoria dell'Inter contro Torino o Parma garantirebbe ai nerazzurri almeno lo spareggio scudetto e quindi un arrivo a pari punti nella peggiore delle ipotesi. L'aritmetica vittoria dello scudetto, però, può arrivare con i ducali se il Napoli non dovesse riuscire a vincere contro il Como (trasferta) nella trentacinquesima giornata. Lo stesso discorso vale per il Milan, che giocherà contro il Sassuolo nello stesso turno. I rossoneri, però, devono vincere nella 34esima giornata contro la Juve. Lo scudetto, ovviamente, arriverebbe anche se l'Inter dovesse totalizzare almeno quattro punti contro Torino o Parma.

Inter, scudetto alla terzultima giornata

In occasione del fine settimana del 9-10 maggio, alla 36esima e terzultima giornata di campionato, l'Inter sarebbe artefice del proprio destino contro la Lazio di Sarri, qualora vincesse con il Torino. Alla squadra di Chivu basterebbe il pareggio per vincere lo scudetto a quota 82 punti, cifra che Milan e Napoli non potrebbero più raggiungere neanche vincendole tutte da qui alla fine. In breve, l'Inter avrà quattro partite a disposizione (senza contare l'ipotetica vittoria sul Torino) per arrivare a 82 punti e chiudere i conti.