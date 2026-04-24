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venerdì 24 aprile 2026
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Serie A - 24.04.2026
Diego Armando Maradona

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Napoli-Cremonese diretta Serie A: segui l'anticipo di oggi LIVE

Si alza il sipario sulla 34ª giornata di campionato, con gli azzurri di Conte a caccia di riscatto al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsSerie Anapolicremonese
Aggiorna

La 34ª giornata di Serie A si apre allo Stadio Maradona, con l'anticipo tra il Napoli e la Cremonese. Gli azzurri di Conte tornano in campo dopo il brutto ko interno contro la Lazio, andando a caccia di riscatto e di punti per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte i grigiorossi di Giampaolo sono in piena lotta salvezza e cercano il colpaccio per staccarsi dal terzultimo posto. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:30

Il Maradona risponde presente: pieno supporto al Napoli di Conte

Le ultime due deludenti prestazioni non hanno inciso sull'umore dei tifosi: al Maradona ci sarà di nuovo il pienone, oltre 40mila tifosi per supportare la squadra contro la Cremonese. LEGGI QUI

19:21

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni di Conte e Giampaolo

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De  Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

19:15

Il Napoli sfida la Cremonese al Maradona: Conte a caccia di riscatto

Dopo il pareggio contro il Parma e la sconfitta con la Lazio, il Napoli vuole riscattarsi e ritrovare i tre punti per l'obiettivo Champions League. Al Maradona arriva la Cremonese di Giampaolo in piena lotta salvezza, a caccia di punti importanti per restare in Serie A. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

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