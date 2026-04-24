Napoli-Cremonese diretta Serie A: segui l'anticipo di oggi LIVE

La 34ª giornata di Serie A si apre allo Stadio Maradona, con l'anticipo tra il Napoli e la Cremonese. Gli azzurri di Conte tornano in campo dopo il brutto ko interno contro la Lazio, andando a caccia di riscatto e di punti per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte i grigiorossi di Giampaolo sono in piena lotta salvezza e cercano il colpaccio per staccarsi dal terzultimo posto. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.