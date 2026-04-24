Conte e la 'frecciata' a Lukaku: "So che è venuto a Napoli, il mio ufficio era lì..."

Napoli-Cremonese 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Napoli, le parole di Conte dopo il poker alla Cremonese

Poker servito e una risposta importante quella data dai campioni d'Italia in carica dopo la sconfitta casalinga incassata contro la Lazio: "Reazione? Non avevo dubbi - ha detto Conte ai microfoni di 'Dazn' -. Nella partita con la Lazio abbiamo avuto il 70% di possesso palla ma su 12 tiri non abbiamo mai centrato lo specchio, niente è andato per il verso giusto. Oggi c'era grande voglia di rivalsa, dopo la Lazio sono arrivate critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno scudetto e ua Supercoppa come ai tempi di Maradona ed è comunque seconda in classifica in una stagione difficilissima, in cui ci mancano ancora giocatori come Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara. Li lasciamo parlare ma poi è importante anche la comunicazione e gli altri magari fanno una comunicazione più completa della nostra".

La frecciata del tecnico azzurro a Lukaku

Il tecnico del Napoli ha parlato anche del caso Lukaku: "Non ho avuto modo di parlare con lui - ha spiegato Conte rispondendo a una domanda sul belga -. So che ci ha parlato un nostro dirigente e che è venuto al centro sportivo, il mio ufficio era lì ma nessuno ha bussato alla mia porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, mi sarei aspettato comunque un saluto, un messaggio o un qualcosina. L'allenatore deve cercare di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l'allenatore in questo caso".

Serie A: la classifica aggiornata

Elogi per McTominay e Alisson Santos

Elogi per McTominay, schierato in mediana al fianco di Lobotka: "Per me quello è il suo ruolo - ha sottolineato Conte -. È un centrocampista box-to-box e con lui abbiamo lavorato anche sulla fase di costruzione. Così arriva in area inserendosi a fari spenti, mentre da trequartista se lo aspettano di più. Cerco soluzioni per far convivere tutti quanti e per far giocare i più bravi. Anche la prestazione di Alisson è stata importante, è un ragazzo che sta crescendo. Bene anche Gutierrez. Siamo contenti della prestazione, ci siamo divertiti noi insieme al pubblico e abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la Champions League. I ragazzi meritano di finire nel migliore dei modi, perché è stata una stagione difficile anche per loro e siamo stati bravi a non perdere mai la rotta".

Serie A: risultati, tabellini e calendario