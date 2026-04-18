Napoli-Lazio diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Dopo lo stop in trasferta contro il Parma, il Napoli torna al Maradona per la 33esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Conte ospita la Lazio . La vittoria dell' Inter costringe gli azzurri alla vittoria per provare a impensierire fino alla fine la squadra di Chivu nella lotta per lo scudetto. McTominay e compagni arrivanno alla sfida dopo ben sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie. Periodo diverso per la Lazio che dopo la sosta ha racimolato solamente un pareggio e una sconfitta, fuori casa contro la Fiorentina. Biancocelesti che mercoledì saranno impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Segui la partita sul Corrieredellosport,it: aggiornamenti in tempo reale.

17:22

Le parole di Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic: "Noi lo stimolo lo abbiamo sempre, dobbiamo pensare partita per partita e cercare sempre i tre punti. La mentalità c'è sempre stata. L'errore ci può stare sempre, non siamo stati bravi a portare i tre punti a casa ma è comunque importante reagire. In difesa ci sono giocatori forti e chi gioca per me è uguale, basta che difendono (ride, ndr)".

17:10

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

17:00

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

16:55

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

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16:41

Napoli-Lazio, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18.