Fabiani: "Per la Lazio è l'anno zero. Ecco perché Sarri preferisce Maldini"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della partita contro il Napoli al Maradona, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il dirigente biancoceleste ha commentato la difficile stagione che sta vivendo il club: "Questa è una partita di cartello, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a Bergamo e alla semifinale di Coppa Italia: la stagione è stata tribolata, 45 infortuni e ci siamo arrangiati con quello che avevamo dal punto di vista dell'organico".