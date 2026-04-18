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Fabiani: "Per la Lazio è l'anno zero. Ecco perché Sarri preferisce Maldini"

Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste prima della partita contro il Napoli
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Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della partita contro il Napoli al Maradona, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il dirigente biancoceleste ha commentato la difficile stagione che sta vivendo il club: "Questa è una partita di cartello, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a Bergamo e alla semifinale di Coppa Italia: la stagione è stata tribolata, 45 infortuni e ci siamo arrangiati con quello che avevamo dal punto di vista dell'organico".

Le parole di Fabiani prima di Napoli-Lazio

Fabiani ha poi continuato: "Quando ti mancano giocatori come Rovella e Zaccagni, lasci per strada punti pesanti. Questo rappresenta l'anno zero, ci sono stati diversi giocatori giovani che cercheranno di diventare il telaio delle prossime stagioni".

 

"Sarri preferisce giocatori come Maldini, che palleggiano molto"

Infine, alla domanda sul mancato arrivo di un attaccante di ruolo dopo la cessione di Castellanos, ha risposto così: "Nella filosofia del gioco di Sarri, preferisce un giocatore tipo Maldini che palleggia molto. L'ambiente invece si ricostruisce con i risultati e con tutte le componenti attive, con buonsenso per ritornare alla normalità".

 

 

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