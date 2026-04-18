Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE
Il Napoli campione d'Italia in carica abdica dalla lotta scudetto, cadendo al Maradona contro la Lazio del 'fu profeta' Sarri e restando a -12 dall'Inter capolista, che a questo punto può involarsi braccia al cielo verso il 21° tricolore. Al termine del match, Antonio Conte analizza la sconfitta e non solo. Segui tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio
20:02
Dalla Lazio... alla Lazio: 495 giorni dopo
Il Napoli torna a perdere al Maradona 495 giorni dopo, sempre con la Lazio. Da isaksen a Cancellieri e Basic, per quella che è diventata una vera 'bestia nera' dei partenopei.
19:55
Le parole di Conte dopo Napoli-Lazio
Sarri batte Conte al Maradona e affossa le ultime speranze del Napoli di restare in corsa per lo Scudetto: l'Inter scappa a +12 e i campioni d'Italia si accingono ad abdicare in favore dei nerazzurri. Le parole di Conte al termine della partita tra tv e sala stampa.