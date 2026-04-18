Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE

Il Napoli campione d'Italia in carica abdica dalla lotta scudetto, cadendo al Maradona contro la Lazio del 'fu profeta' Sarri e restando a -12 dall'Inter capolista, che a questo punto può involarsi braccia al cielo verso il 21° tricolore. Al termine del match, Antonio Conte analizza la sconfitta e non solo. Segui tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio