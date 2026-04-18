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sabato 18 aprile 2026
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Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE

La squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti
1 min
Napoli

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Il Napoli campione d'Italia in carica abdica dalla lotta scudetto, cadendo al Maradona contro la Lazio del 'fu profeta' Sarri e restando a -12 dall'Inter capolista, che a questo punto può involarsi braccia al cielo verso il 21° tricolore. Al termine del match, Antonio Conte analizza la sconfitta e non solo. Segui tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio

20:02

Dalla Lazio... alla Lazio: 495 giorni dopo

Il Napoli torna a perdere al Maradona 495 giorni dopo, sempre con la Lazio. Da isaksen a Cancellieri e Basic, per quella che è diventata una vera 'bestia nera' dei partenopei.

19:55

Le parole di Conte dopo Napoli-Lazio

Sarri batte Conte al Maradona e affossa le ultime speranze del Napoli di restare in corsa per lo Scudetto: l'Inter scappa a +12 e i campioni d'Italia si accingono ad abdicare in favore dei nerazzurri. Le parole di Conte al termine della partita tra tv e sala stampa.

Napoli - Stadio Maradona

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