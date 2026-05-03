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Calhanoglu, niente scaramanzia prima di Inter-Parma: scudetto cucito sulla maglia   

Il centrocampista turco, ai box a causa di in infortunio, si sente già campione d'Italia: tutti i dettagli
2 min
TagsInterCalhanoglu
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Ci siamo. Oggi l’Inter ha l’occasione di conquistare lo scudetto. Per di più davanti al  pubblico di San Siro. Contro il Parma, i nerazzurri possono centrare il 21esimo titolo della loro storia, dopo la seconda stella conquistata sotto la guida di Simone Inzaghi. A rendere il compito ancora più agevole ci ha pensato il pareggio per 0-0 di ieri tra Como e Napoli al Sinigaglia. Grazie a quel risultato, la squadra di Cristian Chivu ha ora davanti a sé un percorso decisamente più semplice. Contro i gialloblù, già matematicamente salvi con i loro 42 punti, all’Inter basterà infatti un solo punto per brindare al titolo. Nel mondo Inter quasi tutti sono scaramantici: fuori dal coro però c'è Calhanoglu

Inter, il ricamo di Calhanoglu

Il turco, infatti, ha deciso di bandire ogni forma di scaramanzia. Come? Calhanoglu, fermo per un risentimento muscolare e quindi out questa sera, si sente già “campione” d'Italia

 

 

Attraverso Instagram ha pubblicato un’immagine che mostra il ricamo dello scudetto sulla maglia, un gesto esplicito che suona come un invito a festeggiare subito. E' un segnale forte che rivela tutta la fiducia del centrocampista sul lavoro da portare a termine dai suoi compagni.  

 

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