Calhanoglu, niente scaramanzia prima di Inter-Parma: scudetto cucito sulla maglia   

Ci siamo. Oggi l’Inter ha l’occasione di conquistare lo scudetto. Per di più davanti al pubblico di San Siro. Contro il Parma, i nerazzurri possono centrare il 21esimo titolo della loro storia, dopo la seconda stella conquistata sotto la guida di Simone Inzaghi. A rendere il compito ancora più agevole ci ha pensato il pareggio per 0-0 di ieri tra Como e Napoli al Sinigaglia. Grazie a quel risultato, la squadra di Cristian Chivu ha ora davanti a sé un percorso decisamente più semplice. Contro i gialloblù, già matematicamente salvi con i loro 42 punti, all’Inter basterà infatti un solo punto per brindare al titolo. Nel mondo Inter quasi tutti sono scaramantici: fuori dal coro però c'è Calhanoglu.