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Dove vedere Inter-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro tutto pronto per la festa scudetto della squadra di Chivu: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AInterparma

A San Siro c'è in palio l'aritmetica vittoria del 21° scudetto della storia dell'Inter. Sarà il primo tricolore di Cristian Chivu da allenatore di una prima squadra. Di fronte, un Parma già salvo e lontano dalla zona retrocessione rappresentata dalla Cremonese di Marco Giampaolo. Riflettori puntati sui protagonisti di una cavalcata trionfale.

Inter-Parma, l'orario della partita scudetto

Fischio d'inizio previsto alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, teatro della partita che potrebbe consegnare l'ambito scudetto all'Inter di Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Parma in diretta tv

Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Parma in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Chivu e Cuesta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, F. P. Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez; 15 Acerbi, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 10 L.Martinez, 14 Bonny.

Indisponibili: Luis Henrique, Calhanoglu. Squalificati: -. Diffidati: Akanji.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 27 Britscghi, 22 Sorensen, 29 Carboni, 41 Nicolussi Caviglia, 8 Estevez, 11 Almqvist, 17 Ondrejka, 98 Oristanio, 23 Elphege.

Indisponibili: Frigan, Cremaschi. Squalificati: -. Diffidati: Nicolussi Caviglia, Britschgi.

 

 

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A San Siro c'è in palio l'aritmetica vittoria del 21° scudetto della storia dell'Inter. Sarà il primo tricolore di Cristian Chivu da allenatore di una prima squadra. Di fronte, un Parma già salvo e lontano dalla zona retrocessione rappresentata dalla Cremonese di Marco Giampaolo. Riflettori puntati sui protagonisti di una cavalcata trionfale.

Inter-Parma, l'orario della partita scudetto

Fischio d'inizio previsto alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, teatro della partita che potrebbe consegnare l'ambito scudetto all'Inter di Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Parma in diretta tv

Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Parma, dove vederla in streaming

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