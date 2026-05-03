Dove vedere Inter-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro c'è in palio l'aritmetica vittoria del 21° scudetto della storia dell' Inter . Sarà il primo tricolore di Cristian Chivu da allenatore di una prima squadra. Di fronte, un Parma già salvo e lontano dalla zona retrocessione rappresentata dalla Cremonese di Marco Giampaolo. Riflettori puntati sui protagonisti di una cavalcata trionfale .

Inter-Parma, l'orario della partita scudetto

Fischio d'inizio previsto alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, teatro della partita che potrebbe consegnare l'ambito scudetto all'Inter di Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Parma in diretta tv

Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Parma in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.