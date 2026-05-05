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martedì 5 maggio 2026
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Intervista a Massimo Moratti: “Chivu e Mourinho, due stili diversi”

Il presidente del Triplete incorona i protagonisti del trionfo: "Dimarco ha un piede, speciale Bravo Calha"
Daniele Vitiello
1 min
TagsInterMoratti
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Vedere Chivu trionfare con i colori nerazzurri per Massimo Moratti equivale ad aprire l'album dei ricordi. Per questo lo scudetto numero 21 dell'Inter ha un sapore speciale per l'ex presidente: «Sono particolarmente

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