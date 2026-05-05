Marcus Thuram punzecchia Antonio Conte: la foto social che scatena i tifosi di Inter e Napoli

Thuram si gode ancora lo scudetto dell' Inter conquistato da protagonista. La festa in campo, la diretta social con Calhanoglu , in cui sfotte anche i rivali del Milan, e ora un nuovo post su Instagram con tanto di frecciata al Napoli e a Conte. Che ovviamente è diventata virale e non è passata inosservata.

Il post social di Thuram

Tramite il suo profilo Instagram l'attaccante nerazzurro ha pubblicato una carrellata di foto dei festeggiamenti per lo scudetto: dalla corsa in campo a San Siro con gli occhiali e il tricolore in mano ai fuochi d'artificio allo stadio tra i tifosi, dall'abbraccio con Lautaro allo scatto che ricorda Kobe Bryant. Nel mezzo, anche una foto con la tv accesa sullo sfondo in cui è in onda Antonio Conte. Un dettaglio che si sposa con la didascalia "Adesso... si balla" e che confeziona una frecciatina bella e buona.

Lo sfottò di Thuram a Conte e al Napoli

Sì, una piccola provocazione al Napoli e al tecnico azzurro. Proprio la frase scelta da Thuram sotto al suo post è quella usata nel docufilm "Ag4in", il film del quarto scudetto del Napoli, in cui De Laurentiis dice: "Adesso siamo in pista e si balla". La connessione è presto fatta, nel mirino degli sfottò di Thuram c'è finito anche il Napoli.