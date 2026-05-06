Funerali Evaristo Beccalossi: venerdì l’ultimo saluto a Brescia

Addio a Beccalossi, bandiera nerazzurra

La camera ardente sarà invece allestita alla Fondazione Poliambulanza, in via Bissolati 57. I tifosi, gli amici e tutti coloro che hanno amato Beccalossi potranno rendergli omaggio oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19. A comunicare i dettagli delle esequie è stata la figlia Nagaja, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti per l’affetto ricevuto in queste ore: “Grazie a tutti”. Beccalossi è stato uno dei talenti più raffinati del calcio italiano tra gli anni settanta e ottanta. Dotato di grande tecnica e fantasia, ha lasciato un segno indelebile soprattutto con la maglia nerazzurra, con cui conquistò lo scudetto nel 1980 diventando uno dei simboli di quell’Inter. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio, con numerosi messaggi di cordoglio arrivati da ex compagni, club e tifosi. Brescia, la sua città, si stringerà ora attorno alla famiglia per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.