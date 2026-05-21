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La frecciata di Marotta al Milan: "Forza Inter! Ci siamo solo noi, l'unica squadra della città con due stelle"

Continuano le celebrazioni per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia in casa nerazzurra e il presidente punzecchia i 'cugini' rossoneri: i dettagli
3 min
TagsInterMarottaMilan
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MILANO - Continua la festa in casa Inter dopo la conquista dello scudetto e il trionfo in Coppa Italia, con i nerazzurri che oggi (21 maggio) hanno dato vita a un pomeriggio di celebrazioni per il prestigioso 'doblete'.

 

 

Inter, continuano le celebrazioni del 'doblete'

La squadra di Cristian Chivu prima si è affacciata su piazza Gae Aulenti presentando la nuova maglia firmata Nike per la stagione 2026/27 davanti a oltre 200 tifosi presenti: "Vogliamo rendere felici tutti i tifosi. Forza Inter!", le parole di capitan Lautaro Martinez che poi ha alzato i due trofei insieme a Barella. I calciatori nerazzurri si sono spostati poi all'Arena Civica dove, davanti ai ragazzi del settore giovanile e ai dipendenti, prima si è svolta una esibizione delle Inter Legends e poi, dopo una foto di gruppo per tutta la società (compresa Katherine Ralph, manager di Oaktree nel club nerazzurro), anche una partitella di Lautaro e compagni, con le assenze di Akanji, Dumfries, Thuram e Calhanoglu, già 'liberati' verso i Mondiali.

 

 

 

La frecciatadel presidente Marotta al Milan

Tra i presenti sugli spalti inoltre anche l'ex proprietario Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli. "È una giornata che celebra un traguardo straordinario come la doppietta con due trofei importantissimi. È una serata particolare, abbiamo voluto farla in questa arena, che è l'icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio", le parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

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